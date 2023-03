Il lettino a “gravità zero” è la chiave per ringiovanire a Pomezia

Da oggi a Pomezia è possibile ritrovare l’equilibrio del corpo e riattivare la sua capacità di rigenerarsi per rallentare l’invecchiamento, grazie a una tecnologia innovativa dell’Anti-Age. Il nostro corpo è attraversato dal sistema linfatico, il flusso di pulizia interno che favorisce l’eliminazione di tossine e sostanze di scarto.

Le tensioni muscolari favoriscono l’invecchiamento

A causa del nostro stile di vita, delle posture di chiusura che assumiamo tutti i giorni e dei periodi di stress, si possono formare delle tensioni muscolari che rallentano l’azione del sistema linfatico. Questo blocco può causare il ristagno della linfa, rallentando la rigenerazione del corpo e favorendo l’invecchiamento.

Le conseguenze?

Incarnato opaco e spento

Tessuti cadenti

Rughe sul viso

Cellulite e ritenzione idrica

Senso di pesantezza su tutto il corpo

Il sistema Marco Post scioglie le tensioni e contrasta l’invecchiamento cutaneo

Il team tecnico scientifico Marco Post ha brevettato il Linfodrenabed®, uno speciale lettino meccanico, per sciogliere le tensioni muscolari in modo naturale e favorire la circolazione linfatica. In questo modo si elimina la vera causa dell’invecchiamento e, di conseguenza, degli inestetismi visibili su viso e corpo.

Una seduta sul Linfodrenabed®, combinata con le manualità Anti-Age, resetta il sistema di pulizia del nostro organismo. Migliora il rinnovamento cellulare, favorendo l’eliminazione dei radicali liberi, l’ossigenazione e la microcircolazione cutanea.

Già da subito le tensioni sono sciolte, la pelle è più luminosa e distesa e tutto il corpo è attraversato da un senso di leggerezza, effetto “gravità zero”. In modo naturale e senza azioni invasive. Le cellule del corpo vengono nuovamente nutrite e il loro rinnovamento è stimolato.

I percorsi di ringiovanimento Marco Post

Il Linfodrenabed® è la chiave Anti-Age dei percorsi di ringiovanimento Marco Post. Da oggi è possibile vivere i benefici sul corpo provandolo durante il Beauty Reset, il trattamento detox rigenerante All-Body Marco Post.

Scoprilo nel centro Marco Post di Pomezia in Via Cicerone 11 o chiama il 3343707148. Oppure vai su www.marcopostpomezia.com.