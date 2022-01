Il letto: prendersi cura del tempio per il nostro corpo e la nostra mente

Uno degli aspetti che non dobbiamo di certo sottovalutare è quello della comodità, riposare bene è fondamentale ovviamente per il nostro corpo ma anche per la nostra testa che vive momenti di vero e proprio stress tra il lavoro e i vari impegni giornalieri. Appunto perché la vita è cambiata in maniera vertiginosa e si vive a mille durante il giorno il momento in cui si può riposare è senza dubbio quello della sera, in cui si rientra a casa. E dove si può riposare al massimo del comfort? Senza dubbio all’interno del nostro letto. Un benessere al quale non possiamo di certo fare a meno, un momento lungo una notte o solo poche ore di riposo giornaliero da cui trarre il tanto sospirato vantaggio.

Spesso ‘non dormiamo soli’, le cimici dei letti ci fanno compagnia la notte

macchia di sangue da togliere subito. Diverse grandezze per la comodità di ciascuno anche a seconda della disponibilità dell’investimento, tutti possono avere il letto migliore per dolci sonni e per un riposo importante. Ovviamente sappiamo bene che durante il corso della notte il nostro riposo tra le coperte viene ‘minato’ da eventi che possono creare qualche piccolo fastidio, è il caso ad esempio dei microscopici cimici dei letti , invisibili insetti infestanti che pungendoci possono provocare una piccolissima fuoriuscita di sangue, di fastidio ne sentiamo un po’ certo ma tutto sommato non sono granché pericolosi. Uno degli aspetti che ne consegue è che queste microscopiche fuoriuscite di sangue andrebbero a sporcare le lenzuola del nostro letto: unada togliere subito.

Dormire su lenzuola morbide, pulite e profumate è un incentivo maggiore al buon riposo

riposo. Per rimuovere completamente le macchie di sangue si dovrà agire tempestivamente con prodotti specifici affinché si possa sistemare il letto e poter così tornare a riposare nel migliore dei modi. Quante volte cambiate le lenzuola del letto? E’ indubbio il fatto che per dormire sonni tranquilli , sdraiarsi su lenzuola, coperte e appoggiare la testa su cuscini freschi e puliti è qualcosa di fantastico! Tornando però ai benefici che il letto può avere su di noi va anche detto che non tutti riescono a godere in pieno dell’effetto del letto, magari per problemi di insonnia o perché si hanno dei forti fastidi fisici che non ci fanno trovare la giusta posizione di

Anziani e soggetti con particolari esigenze: categorie che dormono poco e male