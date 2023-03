Il nuovo rituale Skin&Body Longevity a Pomezia

E se, a Pomezia, fosse possibile con un nuovo rituale Anti-Age già dalla prima seduta ottenere:

Gambe leggere

Punto vita rimodellato

La pelle del viso luminosa, distesa e ossigenata

Cellulite e gonfiori ridotti

Un senso di energia unica?

Il Beauty Reset è la rivoluzione dei trattamenti estetici non invasivi da oggi in esclusiva nel Centro Marco Post di Pomezia.Un percorso sensoriale per rigenerare e rimodellare viso e corpo in totale relax grazie alla sinergia di:

Body shaping con la tecnologia a “gravità zero”

Il Beauty Reset viene eseguito sul LINFODRENABED®, il rivoluzionario lettino meccanico per favorire la circolazione linfatica e la detossinazione.

Consigli pratici per uno stile di vita anti-age tutti i giorni

Una consulenza estetica avanzata e su misura con l’Anti-Age Specialist per analizzare lo stile di vita e capire l’origine dell’invecchiamento precoce.

Skin longevity con i cosmetici multitasking anti-age

Una linea di prodotti studiati per intensificare l’azione dei trattamenti, dalle proprietà rigeneranti, antiossidanti e idratanti.

Idratazione viso e corpo

L’idratazione totale è la chiave per rendere efficaci i trattamenti cosmetici e rallentare l’invecchiamento.

Dry Brushing All-Body

La tecnica della spazzolatura a secco sia per il viso, sia per il corpo per stimolare il ricambio cellulare, la microcircolazione cutanea e l’ossigenazione della pelle.

Il Beauty Reset è il primo step del Lifestyle Anti-Age Marco Post che ha già permesso ad oltre 5.000 clienti, tra Italia e Svizzera negli ultimi due anni, di riprendere il controllo della propria bellezza, riattivando la naturale capacità del corpo di rigenerarsi.

Da oggi è possibile vivere l’esperienza dello stile di vita Anti-Age prenotando direttamente il Beauty Reset nel centro Marco Post di Pomezia in Via Cicerone 11 o chiamando il 3343707148. Oppure vai su www.marcopostpomezia.com.