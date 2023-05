Il successo consecutivo di Istanbul Vita nel campo del trapianto di capelli

La calvizie e la caduta dei capelli non sono più un problema. Perché con l’evoluzione della tecnologia, ora è possibile ottenere i capelli naturali e folti che desiderete. Per descrivere brevemente il trapianto di capelli, che viene eseguito principalmente in Turchia oggi, è il processo di impianto degli innesti con radici forti, dove gli innesti prelevati dall’area donatrice sono scarsi o non ci sono follicoli piliferi. Ci sono molti fattori da considerare quando si esegue il trapianto di capelli durante queste procedure. Mentre un bellissimo impianto di capelli può darvi un aspetto fisico naturale e migliore, un cattivo trapianto di capelli può portare al disastro. L’importanza del centro prescelto per il trapianto di capelli è la questione che deve essere menzionata qui. la conoscenza e l’esperienza del medico che eseguirà la procedura nel centro in cui vi recherate per il trapianto di capelli è molto importante. Allo stesso tempo, le condizioni igieniche della clinica o dell’ospedale in cui verrà effettuato l’intervento, il livello di conoscenza dell’équipe chirurgica e la conoscenza della materia da parte dell’équipe clinica e il fatto di avere risposte precise e chiare ad eventuali le domande sono tra i fattori che influenzano la scelta del trapianto di capelli e la clinica in cui si desidera sottoporsi a un trapianto di capelli. La Turchia è il posto preferito per il trapianto di capelli, perché i costo trapianto capelli Turchia sono più economici a causa della differenza del tasso di cambio.

Perché Istanbul Vita?

In risposta alla domanda sul perché Istanbulvita dovrebbe essere scelto tra i centri di trapianto capelli, possiamo dire che ha 15 anni di esperienza in questo campo ed è stato selezionato come miglior centro di trapianto di capelli in Turchia nel 2021 e nel 2022.

Hasan Başol, il fondatore di Istanbulvita, spiega che Istanbulvita è migliore di altri centri di trapianto di capelli nell’importanza che attribuiscono al lavoro, al principio di fiducia e al mantenimento della soddisfazione del cliente in prima linea. Ha uno staff in cui tutti i suoi dipendenti sono esperti nel loro campo.

Nelle fasi del trapianto di capelli, viene prima creato un piano di trapianto personalizzato e poi viene eseguito un trapianto di capelli personalizzato. Dopo il trapianto di capelli, il follow-up continua per 1 anno e garantisce la permanenza a vita. Esegue il trapianto di capelli presso l’Academic Hospital situato nella parte anatolica di Istanbul. Si osserva generalmente che le persone dall’Europa (Romania, Francia, Germania, Italia) vengono intensamente per il trapianto di capelli. Per tutti gli ospiti dall’estero, ci sono consulenti che parlano una lingua straniera a livello di madrelingua dall’inizio alla fine del processo e questi consulenti si prendono cura di te durante tutto il processo. Istanbulvita prende il tuo appuntamento in un hotel a 5 stelle per la tua sistemazione in questo processo di trapianto di capelli Istanbul, ti offre un trasferimento in veicolo VIP dal prelievo all’aeroporto al rientro e ti fornisce farmaci da utilizzare dopo il trapianto di capelli.

Poiché nel trapianto di capelli viene seguito un metodo personalizzato, gli innesti vengono trapiantati in base alle esigenze della persona, che sono adatte alla persona tra i metodi Fue Sapphire e DHI. Oltre a questi due metodi separati, Istanbul Vita utilizza anche un metodo misto in cui vengono utilizzati entrambi. In questo metodo misto, che è diverso da altre cliniche e centri di trapianto di capelli, entrambi i metodi DHI e FUE vengono utilizzati insieme ed è un metodo molto più efficace. Questo metodo misto prevede l’impianto di innesti sia nella zona calva che nella zona dove i capelli sono radi. È un metodo preferito dalle persone che desiderano più trapianti di capelli in una sola sessione e la cui attaccatura dei capelli si è ritirata.

Potete contattare Istanbulvita per ulteriori informazioni sul trapianto di capelli e risposte ad altre domande che avete, e potete ottenere informazioni sul del trapianto capelli Turchia costo e sulla consulenza gratuita.