Italiani e salute: aumenta la popolazione in sovrappeso

Il tema della salute e del benessere è uno degli argomenti fondamentali per le persone. È naturale quindi l’interesse che viene veicolato dall’emergere di una nuova tendenza. In Italia sono difatti sempre più le persone che risultano in sovrappeso. Una problematica che è bene conoscere per poter prendersi davvero cura di se stessi al meglio.

Parlare di salute e benessere è un qualcosa che richiama da tempo l’attenzione delle persone. La priorità assegnata a questa tematica è cresciuta con il passare degli anni ed è ora di certo centrale nel dibattito pubblico.

Non stupisce quindi l’interesse suscitato dalle nuove notizie collegate all’argomento. Tra queste è naturale la maggiore rilevanza data alla scoperta di un trend. Le tendenze più recenti hanno infatti rilevato come in Italia sia in crescita la popolazione che deve confrontarsi quotidianamente con il sovrappeso. Condizione questa che può comportare e/o aggravare i disturbi di salute con cui si può avere a che fare nel corso della vita.

A tal proposito può essere utile, oltre a conoscere la problematica e le diverse accortezze salutari da attuare, poter supportare il proprio benessere anche con prodotti specifici. Ne è un esempio l’integratore w-loss per dimagrire che, se associato ad uno stile di vita sano e ad un’alimentazione equilibrata, può offrire un supporto all’organismo.

Sovrappeso e obesità: i rischi per la salute e il benessere

Il punto di partenza da cui iniziare è allora comprendere che cosa vuol dire essere in sovrappeso. Il peso forma è ormai da tempo collegato al calcolo del Body Mass Index (BMI), conosciuto in italiano come Indice di Massa Corporea (IMC). Questo parametro valuta il rapporto esistente tra statura e peso del paziente. È poi importante che possa essere adeguato sulla base di un’analisi morfologica e della corporatura ossea.

Di norma viene attestata come persona in sovrappeso colei che ha un IMC superiore a 24.9. Salendo nella scala si incontrano poi i diversi stadi di obesità che variano da lieve al grave. Perché questa condizione può essere problematica? Nella pratica tutto nasce dalle implicazioni di salute che si collegano all’essere in sovrappeso.

Nello specifico le persone in sovrappeso o con problemi di obesità possono andare incontro a un significativo peggioramento della qualità di vita. Situazione che viene ulteriormente compromessa dalla comparsa correlata o dall’esasperazione di alcune condizioni patologiche.

Essere in sovrappeso o a rischio obesità difatti può incrementare la possibilità di sviluppare il diabete, alcuni disturbi cardiovascolari e/o ictus, l’osteoartrite. Allo stesso tempo poi la persona può vedere compromessa la normale attività della cistifellea o doversi confrontare con il fegato grasso.

Come favorire la propria qualità di vita

Guardando alle possibili complicazioni nella vita di tutti i giorni è normale chiedersi come poter migliorare la propria salute. In special modo dal momento che l’essere in sovrappeso sembra essere una condizione sempre più diffusa all’interno del territorio italiano. Per invertire la rotta e favorire il proprio benessere è quindi opportuno innanzitutto concentrarsi sul proprio stile di vita.

Quest’ultimo dovrebbe essere trasformato per poter includere una buona quota di attività fisica anche moderata purché costante al fine di rendere le proprie giornate meno sedentarie. L’attività fisica è difatti una grande alleata per il benessere personale e sembra essere tra i fattori ideali per contrastare obesità e/o sovrappeso.

Recuperare il proprio peso forma è comunque una questione che riguarda la capacità personale di lavorare in concomitanza su più fattori. Tra questi rientra ad esempio anche l’alimentazione che dovrebbe essere il più salutare possibile. In questo senso allora è comprensibile quanto sia importante impegnarsi per alimentarsi adeguatamente privilegiando cibi sani e dalle preparazioni leggere.

Al contrario è consigliabile evitare o quanto meno limitare al minimo il junk food, gli zuccheri raffinati e gli alcolici. Combinando questi diversi aspetti e seguendo con costanza una routine sana è infine possibile sostenere al meglio la salute dell’intero organismo.