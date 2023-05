La tecnica “All on four” per non rinunciare al diritto al sorriso: cos’è, come funziona (e quanto dura)

Chi di noi non vorrebbe avere un sorriso sempre bello e smagliante specie man mano che si cresce con l’età? Purtroppo però in tanti, per tutta una serie di motivazioni, rinunciano alla cura dei propri denti andando incontro peraltro a tutta una serie di problematiche che purtroppo vanno ben oltre l’aspetto estetico. Ma il diritto a sorridere riguarda tutti e, laddove possibile, deve essere perseguito considerando gli sviluppi fatti dalla tecnologia in questo campo e le tante soluzioni messe a disposizione dei pazienti.

Come funziona e cos’è l’impianto “All on four”

Tra i metodi a cui è possibile ricorrere c’è la cosiddetta tecnica impiantistica “All on four”. Si tratta di un protocollo chirurgico e protesico che permette di arrivare a fissare una protesi su quattro impianti (da qui il nome tradotto in inglese): in questo modo si riesce ad avere una protesi molto performante in quanto ben ancorata nella bocca del paziente e in grado di fornire ottimi risultati sia in termini di funzione masticatoria che di durata della protesi stessa. Chiaramente non sempre la situazione del paziente permette di intervenire con questo tipo di impiantistica tuttavia è bene non arrendersi a priori ma sincerarsi, attraverso uno specialista, della propria condizione. Precludersi infatti una strada di questo tipo in partenza, non avendo chiaramente le competenze specifiche nel settore, è un errore che possiamo – e dobbiamo – evitare. Vediamo allora quali sono gli elementi da tenere in considerazione.

Quando si può ricorrere al metodo “All on four”

Ma quando lo specialista può intervenire realizzando un impianto di questo tipo? La prima fase preliminare riguarda proprio lo studio e la valutazione fisica e lo stato di salute del paziente. Un ruolo importante in questo primo momento è quello della TAC in grado di fornire un’immagine tridimensionale dell’osso; è qui che il medico capisce se la quantità e la qualità dell’osso permettono la realizzazione della protesi. A quel punto, in caso di superamento di questi esami, si procede con una prima fase chirurgica dove saranno inseriti i quattro impianti nell’osso mascellare (o mandibolare), prima della fase protesica definitiva. In aggiunta possiamo menzionare il fatto che già il giorno stesso della chirurgia (o comunque entro 48 ore), in caso di quadro favorevole, in linea di massima si può realizzare una prima protesi provvisoria che andrà poi sostituita con quella definitiva. A cambiare, chiaramente, saranno anche i materiali utilizzati.

Quali materiali si utilizzano?

Va innanzi tutto distinta la fase chirurgica, durante la quale vengono utilizzati classici impianti in titanio, dalla parte protesica, che a sua volta è suddivisa in provvisoria e definitiva. Nella fase iniziale, ovvero quella provvisoria, occorre utilizzare materiale di consistenza più morbida per non stressare le parti, ancora in fase di guarigione: si userà quindi la resina.

Si tratta comunque di resine di altissima qualità, che garantiscono la funzionalità, senza rinforzi in titanio all’interno. Di seguito, per la protesi definitiva, i materiali ottimali saranno resine o resine composite per le dentature, ma con un rinforzo in titanio all’interno che garantisce la stabilità e la durata dell’impianto nel tempo.

Quanto costa e quanto dura un impianto “All on four”? Come richiedere un preventivo

Un impianto ben realizzato, con un intervento eseguito come da protocollo, unitamente a una fase post-operatoria correttamente monitorata (da un lato con un’igiene attenta da parte del paziente, dall’altro eseguendo controlli periodici con gli specialisti), può arrivare a durare fino a 15 anni. Per effettuare una visita con Medici Esperti del Centro Dentistico Unisalus, conoscere costi e realizzare un preventivo, è possibile contattare il numero 02.48.013.784 oppure scrivere alla mail info@centrodentisticounisalus.it. In alternativa è possibile compilare il form nella sezione contatti del sito ufficiale dello studio dentistico.