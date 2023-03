La valeriana e i suoi benefici: tutto ciò che c’è da sapere

L’oggetto della nostra guida di oggi è uno spunto di ricerca e un argomento importantissimo per tutti coloro che riscontrano difficoltà nel conciliare il sonno al calar della sera. Parleremo, infatti, della valeriana e di tutti i benefici e le proprietà rilassanti che hanno reso questa pianta un vero e proprio toccasana per migliaia di persone. Da secoli, infatti, si utilizza la valeriana per poter favorire il sonno e calmare l’ansia.

Le radici di questa pianta contengono dei composti naturali in grado di agire e rilassare il sistema nervoso centrale, suscitando una sensazione di benessere e favorendo la riduzione dello stress. A tutt’oggi, la valeriana è disponibile in diversi formati e viene somministrata come rimedio naturale contro l’insonnia, l’ansia e lo stress, essendo tra l’altro un metodo sicuro e del tutto naturale.

Nelle prossime righe andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sui benefici della valeriana per dormire, per la salute e per il benessere di corpo e mente. Vi forniremo alcune indicazioni riguardanti il funzionamento dei prodotti a base di valeriana e le forme in cui essi vengono resi disponibili sul mercato, essendo possibile scegliere tra un ampio range di opzioni.

Proprietà e benefici della valeriana

Come già precedentemente accennato, le proprietà calmanti della valeriana la rendono un prodotto molto diffuso come sedativo naturale per gli stati d’ansia e agitazione e per i disturbi del sonno. Di fatto, i prodotti a base di questa pianta vengono somministrati per poter ridurre il tempo necessario ad addormentarsi e per poter migliorare la qualità del sonno. Il rizoma e le radici della valeriana, quando essiccati, possono produrre un estratto, infusi o tinture in grado di trattare disturbi di origine nervosa.

La valeriana viene, a volte, utilizzata anche come carminativo. Si tratta di tutte quelle sostanze in grado di impedire che si formino gas nell’intestino o che ne favoriscono l’emissione. In linea generale, però, questo tipo di utilizzo è meno diffuso rispetto a quello relativo alle proprietà calmanti della pianta. Per quanto riguarda il funzionamento della valeriana, invece, esso dipende dalla presenza di acidi che inibiscono l’attività dell’acido gamma-amino butirrico. Si tratta di un mediatore chimico che influenza l’eccitabilità neuronale. Per quanto concerne, invece, le proprietà carminative della valeriana, esse dipendono dalla presenza nella pianta di terpeni e flavonoidi, in grado di calmare i crampi e i dolori addominali.

Diversi prodotti a base di valeriana e controindicazioni/effetti collaterali della pianta

Per quanto riguarda i metodi con cui è possibile assumere la valeriana, come già precedentemente accennato sono diversi i prodotti a base di questa pianta che è possibile reperire in farmacia e negli store online di settore. La valeriana, infatti, viene commercializzata sia sottoforma di compresse che di tisane, oltre a caramelle e tinture a base di essa.

Ovviamente, questi prodotti sono a base naturale e, pertanto, presentano una tossicità acuta molto scarsa. Questo, però, non ne giustifica l’uso smodato che, al contrario, potrebbe condurre a diversi effetti collaterali come potrebbero essere: la comparsa di emicranie, insonnia, una maggiore eccitabilità, la diminuzione improvvisa della frequenza cardiaca e l’aumento della pressione sanguigna.

Per quanto concerne le poche controindicazioni relative ai prodotti a base di valeriana, oltre all’impossibilità di farne uso in maniera eccessiva o troppo prolungata, invece, questo rimedio fitoterapico è sconsigliato durante la gravidanza e l’allattamento. Inoltre, i bambini sotto i sei anni non dovrebbero utilizzarlo a priori. Infine, è sconsigliato assumere valeriana insieme ad altri farmaci come i barbiturici. In questo modo, infatti, si potrebbe correre il rischio di finire in uno stato di eccessiva sedazione altamente disturbante.