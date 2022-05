Pancia gonfia? Scopriamo cause e rimedi

Il gonfiore addominale è un disturbo che interessa moltissime persone, uomini e donne indistintamente, e che può creare un grande disagio. Non si tratta infatti di un problema di natura esclusivamente estetica, perché spesso e volentieri è associato anche a dolore o fitte alla pancia, meteorismo e flatulenza. Ecco perché è importante capire quali possono essere le cause del gonfiore, in modo da porvi rimedio e migliorare notevolmente la qualità della propria vita.

Possibili cause (e rimedi) del gonfiore addominale

Avere la pancia gonfia, piena di aria e simile ad un palloncino non è di certo normale. Al contrario, si tratta di una condizione che di certo è causata da fattori bene precisi e conviene indagarli, perché solo individuando l’origine del gonfiore addominale è possibile trovare il rimedio giusto. Vediamo allora insieme quali sono le cause più frequenti di questa condizione.

# Disbiosi intestinale

La disbiosi intestinale non è altro che l’alterazione dell’equilibrio della flora batterica presente nell’intestino ed è spesso una delle cause del gonfiore addominale. Si tratta di una condizione che può insorgere dopo un periodo di particolare stress, l’assunzione di alcuni farmaci tra cui gli antibiotici, nei cambi di stagione e via dicendo. Per porvi rimedio e ripristinare il corretto equilibrio della flora batterica intestinale si possono assumere dei fermenti lattici o dei probiotici, che solitamente si rivelano alquanto utili in questi casi.

# Stipsi ed intestino pigro

Il gonfiore addominale può dipendere anche da una problematica decisamente frequente, soprattutto tra le donne ossia la stitichezza. Non riuscire ad evacuare nel modo corretto significa non solo accumulare le feci all’interno del colon ma anche andare incontro a problematiche come pancia gonfia, malessere generale, difficoltà digestive e via dicendo. In questi casi, l’assunzione di lassativi è sicuramente utile per liberare l’intestino e favorire una corretta evacuazione.

# Alimentazione scorretta

Spesso e volentieri, la pancia gonfia dipende dall’alimentazione. Chi soffre di gonfiore addominale infatti dovrebbelimitare i cibi che tendono a fermentare nell’intestino, come le verdure che appartengono alla famiglia dei cavoli ed i legumi. Da evitare sono inoltre tutte le bevande gassate, che non fanno altro che peggiorare il problema.

# Stress e ansia

Tra le cause del gonfiore addominale troviamo anche stress ed ansia, che influenzano in modo decisamente negativo il benessere dell’intestino. Questo è infatti un organo che viene spesso definito come un secondo cervello, proprio perché i problemi psicologici tendono ad essere somatizzati proprio attraverso disturbi intestinali.

# Ingestione di aria durante i pasti

Se il gonfiore addominale compare subito dopo aver mangiato, è molto probabile che dipenda da un comportamento scorretto a tavola. Ingerire troppo velocemente i cibi, parlare durante i pasti e mangiare troppo velocemente: tutte queste sono abitudini da correggere, in quanto comportano l’ingestione di aria che va a gonfiare la pancia.

# Sindrome del colon irritabile

Tra i disturbi che più di frequente causano gonfiore addominale troviamo la sindrome del colon irritabile: una problematica che interessa moltissime persone e che si può risolvere regolando la propria dieta, attenuando lo stress e seguendo i consigli del proprio medico.