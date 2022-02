Perché frequentare una scuola di massaggio o di riflessologia plantare

La riflessologia plantare è una pratica naturale che consente, tramite la digitopressione di alcuni punti specifici, di ritrovare l’equilibrio psicofisico e di trovare rimedio per diversi disturbi e disagi piuttosto diffusi. Infatti, la funzione principale di questa tecnica è quella di attivare le funzioni di autoguarigione di cui l’organismo è dotato.

Frequentare una scuola riconosciuta COME MASSFULLNESS® e ottenere un diploma di riflessologia plantare riconosciuto è il percorso ideale per chi desidera apprendere le tecniche del massaggio olistico e, perché no, intraprendere una professione affascinante e ricca di soddisfazioni.

La reflessologia plantare è a tutti gli effetti un tipo di massaggio olistico che aiuta spesso a risolvere dolori, infiammazioni e tensioni di natura nervosa o muscolare e consente di ritrovare energia e benessere a tutto l’organismo. Naturalmente, per acquisire le competenze necessarie a praticare il massaggio olistico con professionalità ed efficacia, è molto importante frequentare un corso di riflessologia plantare affidabile e riconosciuto dalla normativa di riferimento.

Frequentare un corso di massaggio olistico online

Per chiunque desideri introdursi nel magico mondo del massaggio, non solo per quanto riguarda la riflessologia ma anche per numerose altre tecniche, la possibilità di frequentare corsi massaggio online rappresenta senza dubbio una scelta ideale, che consente di acquisire tutte le nozioni necessarie allo svolgimento della pratica, con il vantaggio di poter seguire le lezioni direttamente da casa.

I corsi di massaggio a distanza, come quelli proposti dall’accademia di formazione professionale MASSFULLNESS®, oltre alla riflessologia plantare, si riferiscono a numerose tecniche di massaggio olistico, massaggio classico e massaggio sportivo, con la possibilità di ottenere diplomi specifici per praticare la professione di massaggiatore presso impianti termali e Spa, per intraprendere la libera professione e per approfondire ulteriori tecniche: candle massage, linfodrenaggio, massaggio decontratturante, taping, massaggio al viso e così via.

Qual è il lavoro del riflessologo plantare

Come abbiamo detto, la riflessologia plantare è una tecnica di massaggio olistico che si riferisce alla pressione eseguita su punti ben precisi della pianta del piede. Non è da confondersi con un tradizionale massaggio del piede, in quanto si tratta di una pratica olistica basata su una ricerca scientifica approfondita e precisa.

Il riflessologo non intende eliminare dolori e altri sintomi, ma piuttosto agisce sull’intero organismo, ripristinando l’equilibrio di corpo e mente e contribuendo ad attivare i processi di autoriparazione, al fine di allentare le tensioni e favorire uno stato di benessere fisico e di equilibrio interiore.

Ovviamente, per permettere di ritrovare l’energia e la vitalità naturali, è necessario che la riflessologia venga praticata con estrema attenzione e accuratezza, da un professionista qualificato.

La possibilità di conseguire un diploma frequentando una scuola di massaggio e di riflessologia permette a chi desideri intraprendere una professione gratificante di ricevere tutta la formazione necessaria per lavorare con la massima professionalità. Il corso per il conseguimento del diploma affronta tutti gli argomenti necessari per iniziare l’attività di massaggiatore olistico: dalle tecniche di massaggio e pressione, alla postura ideale, alla riflessologia sia del piede che della mano, all’anatomia e studio del sistema nervoso e muscolare, alla simulazione di casi con relativa applicazione tecnica.

Se stai cercando un corso di massaggio e di riflessologia plantare, Massfullness è sicuramente l’accademia che fa per te. I corsi di natura teorico-pratica ti porteranno ad apprendere al meglio le tecniche manuali olistiche e sarai da subito in grado di metterle in pratica e avviare la tua nuova professione.