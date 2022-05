QC Terme, immergersi nel benessere a due passi da Roma: un viaggio sensoriale inaspettato tra acqua e giardini

Proprio per questo nel centro gli ampi spazi esterni non sono semplicemente un contorno verde, bensì vere e proprie componenti di una regia ben studiata. Seguendo un’attenta ricerca di quelle che sono le specie tipiche che crescono in quella zona e si ricreano luoghi non solo da guardare ma anche da vivere. Lo stesso giardino diventa così un tempio del relax che avvolge tutti i sensi. Ogni ambiente si traduce, per chi sa ascoltare, in una composizione musicale, fatta di suoni tonici come quelli del vento, dell’acqua, degli insetti o delle molteplici varietà di uccelli che si trovano nei parchi QC. Gli ospiti stessi non sono semplici spettatori, ma – come lo strumentista in un’orchestra – prendono parte alla sinfonia naturalistica con il respiro rilassato, il battito calmo e il lento susseguirsi dei passi.

“La salvaguardia dell’ambiente non è una velleità idealistica, ma un impegno che, come collettività globale, dobbiamo assumerci. Il verde è una ricchezza territoriale, sociale e culturale, che ha effetti benefici sull’umore delle persone, ne favorisce la creatività e la concentrazione”, aggiunge Andrea Quadrio Curzio, CEO di QC Terme che prosegue: “Il verde non è più solo decorativo come elemento divisorio o di abbellimento, ma è essenziale anche per migliorare l’edificio e le sue funzionalità; dall’isolamento e schermatura dai raggi solari così come in alcuni casi una vera e propria barriera di isolamento acustico. Tutto nei nostri centri è pensato, studiato e realizzato per garantire il massimo relax; anche nelle aree comuni, ad esempio, i nostri muri perimetrali sono spesso sostituiti da monumentali vetrate a scomparsa che trasformano i locali in salotti en plein air”.

Orti ed erbari

Uno spazio importante nei giardini lo trovano gli erbari e gli orti: “Da tempo realizziamo in tutti i nostri giardini degli erbari, nei quali si sviluppa un gioco di ri-scoperta e di ri-associazione di profumi, a volte inaspettati, a erbe e piante; voglio solo citare come esempio la salvia ananas che toccandola sprigiona, unito a quello classico, un sentore tipico del frutto, o come la menta banana.” – ci racconta sempre Alessandro Bolis – “Anche attraverso realizzazioni totalmente inattese in un centro benessere vogliamo risvegliare sensazioni ed emozioni, anche solo banalmente far capire che l’origano, la maggiorana e altre erbe officinali e spezie non crescono nei barattoli sugli scaffali ma negli orti dove il lavoro sapiente dell’uomo si unisce alla bellezza e alla meraviglia della natura”.

Tutti in accappatoio

La giornata al QC Terme si vive in costume, accappatoio e ciabatte. Questi ultimi vengono forniti dalla direzione al momento del check-in. E tutti gli ospiti non possono circolare vestiti per andare nel bar-ristorante dove si consuma il buffet per il pranzo o per lo spuntino. Solo rigorosamente in accappatoio.

“Per noi l’ospite à sacro – spiega Andrea Quadrio Curzio – e tutti gli ospiti sono uguali. Quando arrivano qui necessitano di spogliarsi di tante sovrastrutture, in un processo catartico. Si annullano le differenze, anche sociali. Non si va in una spa truccati, stando attenti alla pettinatura o in una gara a chi ha l’abbigliamento più bello. Ci si va per sentirsi bene con sé stessi. E con chi ci vuole bene. infatti il 93% delle persone che vengono da noi arrivano in coppia, con il partner o con la mamma o l’amica del cuore. Ci si deve quindi concentrare quindi sull’essere, non sull’apparire”.