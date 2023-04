Sali minerali e attività fisica: l’importanza dell’integrazione

L’allenamento sportivo comporta un elevato dispendio energetico per l’organismo umano. Questo fenomeno coinvolge tutte le persone che praticano regolarmente una determinata attività fisica perchè al termine di una serie di esercizi il corpo deve reintegrare tutti i micronutrienti perduti con lo sforzo motorio. Il ripristino di elementi essenziali come vitamine e sali minerali semplifica la rigenerazione dopo il sovraccarico provocato dallo squilibrio tra l’attività fisica e il recupero. Per questo, tutti gli sportivi che hanno sostenuto un allenamento molto intensivo devono limitare il calo delle prestazioni con degli appositi integratori per il recupero dallo stress metabolico. La reidratazione è un’attività indispensabile per la rigenerazione delle riserve glucidiche e del glicogeno muscolare. La maggior parte dei micronutrienti consumati dallo sforzo fisico vengono definiti essenziali perché il corpo umano non è in grado di sintetizzarli in maniera autonoma. Tra i principali principi nutritivi vi sono i sali minerali che agevolano la coagulazione del flusso sanguigno e sostengono gli sforzi muscolari. Sono essenziali in ambito sportivo e dopo qualsiasi allenamento devono essere reintegrati per sostenere le prestazioni sportive e garantire una condizione ottimale nel tempo. Per recuperare l’equilibrio idrosalino si possono assumere determinati alimenti o degli appositi integratori al termine di ogni allenamento. Gli sportivi che trascurano l’idratazione dopo un esercizio fisico subiscono una progressiva riduzione delle performance. L’attività fisica richiede una corretta reintegrazione dei micronutrienti e in questo articolo scopriremo a cosa servono i sali minerali e perché sono così importanti per l’attività fisica.

Perchè l’integrazione è essenziale per un corretto recupero delle energie fisiche?

Il ripristino dei sali minerali dopo l’attività sportiva svolge un ruolo essenziale per la riparazione dei danni muscolari e la riattivazione delle riserve di glicogeno. Questo speciale accorgimento accelera il recupero al termine di qualsiasi sforzo fisico e garantisce un livello di prestazioni più elevate. Per ripristinare i micronutrienti si possono pianificare diverse strategie che prevedono la fusione tra determinati alimenti e degli specifici integratori sali minerali. Questa soluzione viene adottata da tutti gli sportivi che svolgono delle attività fisiche molto intense come la corsa, il nuoto o il sollevamento pesi. Con la sudorazione si perdono tutti gli elementi che garantiscono un corretto equilibrio psicofisico, un elevato recupero e una maggiore tensione muscolare. Per questo, vengono utilizzati degli integratori sali minerali che contengono anche delle vitamine che migliorano il metabolismo personale.

Quale ruolo svolgono in sali minerali nell’attività fisica?

Le differenti esigenze nutrizionali sono correlate alla tipologia di esercizio sportivo svolto. Al termine di un allenamento particolarmente intenso si perdono dei sali minerali tramite il sudore. Questi micronutrienti vengono reintegrati in seguito con degli appositi prodotti che contengono anche delle vitamine. Un rapido ripristino delle riserve basiche riducono l’accumulo di tutte le sorie causate da uno sforzo fisico. Gli sportivi producono una quantità superiore di radicali liberi perchè bruciano più energia di una persona normale. Per questo, hanno bisogno di un apporto maggiore di sali minerali, sodio, calcio, potassio, cloro, magesio e antiossidanti. Il bilanciamento dei fluidi viene agevolato dagli integratori che contengono la quantità necessaria di sali minerali in base ad una specifica formulazione ipotonica e isotonica. Questa soluzione soddisfa tutte le persone che vogliono idratarsi dopo un allenamento particolarmente intenso, vigoroso ed energetico. L’esercizio fisico richiede un’idratazione costante e regolare tramite l’assunzione di liquidi con vitamine e sali minerali. La disidratazione, infatti, causa la diminuzione dell’ossigenazione tissutale e il malfunzionamento del processo di termoregolazione con evidenti ripercussioni sulla salute personale e sulle performance sportive. I sali minerali vengono consigliati agli sportivi per preservare i meccanismi dell’omeostasi e rimandare la comparsa dei sintomi causati dalla fatica.

Cosa sono, a cosa servono e quali caratteristiche possiedono i sali minerali?

Questi micronutrienti sono delle molecole inorganiche essenziali per il benessere personale. Vengono assunti con l’alimentazione per regolare l’equilibrio idrosalino e preservare i tessuti cellulari. Sfruttano gli enzimi per produrre energia, stimolare i processi metabolici e supportare l’attività fisica. Anche i sali minerali per bambini possono assumere un ruolo funzionale o strutturale in base al contributo fornito all’organismo.

Sali minerali: dove si trovano e come vengono assunti?

La reintegrazione dei micronutrienti avviene tramite una dieta bilanciata e l’assunzione regolare di acqua. I sali minerali sono presenti in numerosi alimenti come i legumi, i latticini, gli ortaggi, il pesce, il grano, le nocciole, la carne, il cioccolato fondente, le verdure, la frutta secca, i molluschi e i crostacei. L’organismo umano non può sintetizzare queste molecole inorganiche in autonomia e, per questo, vengono introdotti tramite i cibi. Per soddisfare il fabbisogno quotidiano si possono assumere i sali minerali anche con degli integratori prescritti da un medico specialista.

Sali minerali: quali sono e in quante categorie vengono suddivisi?

Queste molecole svolgono un compito basilare per il metabolismo perché assolvono differenti compiti. I sali minerali vengono suddivisi in due tipologie in base alla quantità richiesta dal corpo umano. La maggior parte di questi elementi sono molto conosciuti come il magnesio, il rame il calcio, il potassio, il cobalto, il fosforo, il selenio, il ferro, il cloro, il fluoro, e lo zolfo.