Sentirsi belle a 60 anni: il trucco

Partiamo con il precisare che ognuna di voi deve sentirsi libera di poter esprimere se stessa e le propria personalità, soprattutto tramite il make up.

Ci sono, però, dei piccoli ma utili accorgimenti che vi consentono di poter valorizzare la pelle anche a 60 anni, così da sentirvi molto più belle e in armonia con voi stesse.

Di seguito, quindi, vedremo alcuni suggerimenti utili per potervi truccare nel modo migliore a 60 anni, capendo anche quali sono gli errori da non dover commettere.

Prima di procedere al trucco bisogna preparare la pelle e idratarla. Prima di pensare al trucco dovete prendervi cura della vostra pelle tramite una skincare giornaliera che deve consentirvi di ottenere i migliori risultati in base al vostro tipo di pelle.

Con l’avanzare dell’età, infatti, la pelle del viso perde tono e alcune zone, soprattutto quelle del contorno occhi e labbra, presentano dei segni più evidenti. Proprio per questo motivo, idratare costantemente la pelle vi permette di mantenere più a lungo la tonicità e la luminosità naturale della pelle.

I migliori prodotti da utilizzare come base per il trucco a 60 anni

Se volete ottenere una base particolarmente curata e luminosa, il suggerimento che vi diamo è quello di orientarvi verso l’utilizzo di fondotinta liquidi con proprietà idratanti per la pelle. Questa tipologia di prodotti, infatti, vi consente di uniformare l’incarnato senza appesantire eccessivamente il risultato finale che sarà assolutamente naturale.

Questo stesso suggerimento può essere applicato a un altro prodotto per la base, ovvero i correttori. Vi consigliamo di evitare, nel modo più assoluto, quelle texture troppo pastose o ricche che rischiano di evidenziare in maniera netta le rughe presenti soprattutto nel contorno occhi.

Nel caso in cui la vostra pelle non abbia, per fortuna, ancora evidenti segni di cedimenti o troppe rughe di vario genere e dimensione, potete anche spingervi verso l’utilizzo di fondotinta long lasting. Questi prodotti sono molto utili e validi soprattutto per quelle occasioni speciali in cui avete bisogno che il trucco abbia una maggiore durata.

Quando, invece, dovete realizzare un make up giornaliero è meglio optare per prodotti che abbiano principi idratanti.

Come utilizzare la cipria per un make up a 60 anni e l’importanza del blush

La cipria è uno di quei prodotti per il make up che non si adatta a tutte le età. Infatti, per truccare una pelle matura è sempre meglio utilizzare poca cipria da concentrare, maggiormente, nella zona T. Bisogna evitare, invece, il passaggio della cipria nel contorno occhi che, come abbiamo già evidenziato più volte, tende a segnarsi con molta più facilità.

Per compensare, invece, basta utilizzare il blush. Si tratta di un tocco che riesce a dare al vostro viso maggiore freschezza e lo rende più radioso. Se la vostra pelle non presenta alcun problema, i prodotti in polvere vanno molto bene. Invece, se avete una pelle con segni molto marcati è meglio utilizzare un blush in gel o in crema.

Non abbiate paura, in questo caso, di osare con i colori. Spingetevi verso tonalità vivaci e allegre che diano una forte sferzata di energia e colore al vostro viso.

Il trucco per gli occhi Per quanto riguarda il trucco occhi a 60 anni è fondamentale, prima, valutare la condizione personale della zona. Se le palpebre sono distese e non avete problematiche di occhiaie o borse potete dare spazio alla fantasia.

Se invece avete diverse imperfezioni in quest’area del viso, vi consigliamo di non attirare eccessivamente l’attenzione su di essa.

Utilizzate, quindi, tonalità neutre o formule non troppo pigmentate. Orientatevi verso uno smokey eyes leggero o luminoso, anziché andare verso linee nette e definite che potrebbero andare a segnare la palpebra.

Importante è aggiungere una leggera definizione all’attaccatura delle ciglia che tendono a diventare sempre più rade. Evitate l’utilizzo dell’eyeliner e di righe nette. Meglio realizzare una linea con matite sfumate o con ombretti applicati utilizzando un pennello dalla punta sottile.