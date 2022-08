San Lorenzo, come fotografare le stelle cadenti: guida e istruzioni per regolare la fotocamera

Questo è sicuramente il periodo migliore per le stelle cadenti, per i desideri, per le notti magiche con il naso all’insù con i tanti pensieri che ci scorrono per la mente. Momenti importanti, momenti che rimangono nel cuore e che quando vengono condivisi con le persone che amiamo di più vorremo tenerli per sempre con noi. E qui, fare una foto per immortalare il momento è quasi d’obbligo. Ma come fare?

Come fotografare le stelle cadenti

Fortunatamente, non serve per forza una fotocamera importante o costosa. Basta uno smartphone, un po’ di concentrazione e qualche trucco. Per fotografare il cielo una cosa sicuramente importantissima è quella di allontanarsi dai luoghi troppo luminosi perché questo potrebbe portare all’invisibilità della foto. Stessa cosa anche per quando si vuole fotografare una luna. Sicuramente, i posti privilegiati sono la montagna o la collina.

Comunque, è importante non solo inquadrare bene l’obiettivo ma anche cercare di regolare le luci secondo le impostazioni del vostro telefono. Se avete un iphone ad esempio, sarà pratico cliccare sullo schermo e scorrere verso il basso così che la luminosità diventi sempre più scura e si possano vedere al meglio le stelle. Non dimenticatevi voi, che possono essere utili anche i filtri già presenti nel cellulare!