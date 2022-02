San Lorenzo: green pass e disposizioni anti Covid, pioggia di multe nel quartiere

San Lorenzo, controlli mirati per verificare la corretta applicazione delle normative anti Covid. Serata di verifiche nel quadrante romano che ha visto impegnati i Carabinieri supportati dal Nucleo Tutela Salute di Roma. Nel mirino in particolare locali, ristoranti e altre attività analoghe. Diverse le multe comminate a causa delle irregolarità riscontrate.

San Lorenzo, controlli anti Covid: pioggia di multe

Nello specifico è stato multato il gestore di una paninoteca, per 400 euro, per la mancata esposizione all’ingresso del locale del cartello indicante la capienza massima di persone secondo le disposizioni antiCovid-19.

Multa anche per il titolare di un kebab, per 3.900 euro, per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo “Hccp” e il mancato rispetto delle previste condizioni d’igiene e per violazione della normativa antiCovid-19.

Gli altri controlli a San Lorenzo: green pass e mascherine, altre multe

In totale sono state identificate 104 persone, 3 delle quali sanzionate perché trovate senza mascherine. I Carabinieri, infine, durante una delle verifiche scattate nel piazzale Prenestino, hanno provveduto a sanzionare il dipendente ed il titolare di un bar. Entrambi cittadini del Bangladesh sono risultati sprovvisti del Green-Pass obbligatorio.