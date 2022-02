San Valentino 2022, cosa fare il 14 febbraio 2022 a Roma e nel Lazio: eventi, idee e ristoranti aperti a cena

San Valentino è alle porte: mancano meno di 24 ore alla giornata più romantica dell’anno. Ma cosa fare per stupire la nostra dolce metà? Le idee per passare una giornata all’insegna dell’amore sono tante, soprattutto se vi trovate a Roma, fonte inesauribile di angolini romantici. Ma anche una gita fuori porta, visti i dintorni incantevoli della Capitale, può essere un bellissimo diversivo. Ecco quindi qualche proposta per passare un San Valentino indimenticabile

San Valentino: idee su cosa fare

Dalle passeggiate romantiche alle cene a lume di candela, fino alle discese sulle piste sci, passando dalla giornata trascorsa in albergo con Spa, immersi in una vasca idromassaggio: di idee ce ne sono tante, queste e molte altre. Vediamole insieme.

San Valentino a Roma: le passeggiate romantiche e gli amori antichi

Siete amanti delle passeggiate e della storia romana? Ecco cosa fa per voi: ‘RomaAmor’. Si tratta di una bellissima iniziativa della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che ha organizzato una serie di visite-racconto che consentiranno di scoprire personaggi, episodi e aneddoti della storia di Roma proprio a San Valentino. Si camminerà attraverso le strade, nei musei e nei monumenti civici, ascoltando il racconto degli amori celebri: quale cosa più romantica di questa? Si ascolteranno le storie tra il re Numa Pompilio e la Ninfa Egeria, ma non solo. Domani 14 febbraio l’appuntamento è presso l’area archeologica dei Fori Imperiali per “San Valentino ai Fori Imperiali“, ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali ‘L’amore ai tempi degli imperatori: i Flavi e gli Ulpi‘, ai Musei Capitolini ‘Abbraccio d’amore a Palazzo Nuovo: il mito di Amore e Psiche’ e al ‘Museo di Casal de’ Pazzi Amori senza confini nel Pleistocene‘. Le attività in programma nei Musei Civici di Roma Capitale in occasione della Festa degli Innamorati sono tutte gratuite ma occorre prenotare.

San Valentino, la gita fuori porta a Nemi

Se avete la possibilità di spostarvi, per il giorno di San Valentino vale la pena di andare a Nemi: il paese vi accoglierà con cuori, installazioni artistiche e frasi romantiche. Si tratta di un’esposizione d’arte dedicata all’amore, patrocinata dal Comune di Nemi che, come dice il sindaco “illuminerà il cuore”. La mostra, infatti, è tutta di luci al neon. Potrà essere visitata lunedì 14 e poi anche nel weekend dal 18 al 20 di febbraio. Ma Nei non è solo la magnifica mostra sull’amore: offre infatti uno spettacolare immagine, con lo sfondo dell’omonimo lago.

San Valentino sulle piste da sci

Sempre restando distanti dalla confusione della città, c’è chi invece chi preferisce il candore della neve. E allora perché non andare verso la montagna dei romani, il Terminillo? A meno di un’ora di distanza dalla Capitale, ecco che si arriva: per il giorno di San Valentino sono previste offerte speciali per gli innamorati, con soggiorni che prevedono sia la formula tutto compreso, sia quelle più economiche con solo la colazione. Ma sempre tutto all’insegna del romanticismo e, in questo caso, dello sport e del divertimento.

San Valentino al Balloon Museum

Restando a Roma si può visitare un museo un po’ particolare, che sicuramente andrebbe visto, meglio se proprio a San Valentino. E’ il Balloon Museum, che si trova all’interno dell’ex Deposito Atac di Viale Angelico. Ma cos’è, esattamente? Si tratta del primo museo al mondo fatto da balloon & inflatable art biodegradibili. Entrando verrete accolti dai colori: il progetto è infatti stato ideato e promosso proprio con lo scopo di creare una sorta di invasione di colore nelle città. Il visitatore sarà circondato installazioni di palloncini gonfiabili da far girare la testa ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. Il museo sarà visitabile fino al 5 marzo.

San Valentino a teatro divertendosi

Se volete passare il giorno di San Valentino ridendo, allora prenotate due biglietti per lo spettacolo di Dado al Teatro Golden. Il nuovo spettacolo dell’attore comico romano, “Grande, grosso e vaccinato”, promette di essere esilarante. Come sempre Dado mette la quotidianità al centro della sua satira, e stavolta lancia la challenge #facciadateatro per “boicottare il divano di casa” e invitare il pubblico a scegliere il teatro.