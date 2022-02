San Valentino 2022: frasi d’amore celebri e divertenti per lei e per lui

Siamo arrivati al giorno di San Valentino 2022, il 14 febbraio si celebra la festa degli innamorati, una ricorrenza che prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni. Questa festività è stata istituita nel lontano 496 da papa Gelasio I e da allora ogni anno il 14 febbraio è un giorno di festa per tutte le coppie.

Per San Valentino 2022, che quest’anno cade di lunedì, in questo articolo abbiamo raccolto le migliori frasi d’amore da mandare al proprio partner per fare gli auguri di San Valentino. Nelle pagine seguenti potete trovare una lista con le migliori frasi d’amore celebri e divertenti per augurare una buona giornata e buon San Valentino a tutti gli innamorati.

Le frasi simpatiche riportate di seguito possono essere inviate via WhatsApp e Facebook Messenger alla propria dolce metà ma anche ai propri amici single per scherzare e scambiarsi gli auguri di San Valentino il 14 febbraio. Ecco le migliori frasi per fare gli auguri di San Valentino.

San Valentino 2022: frasi d’amore da mandare su WhatsApp

– Perché perdersi in chiacchiere, e scrivere tante parole, quando posso dirti semplicemente che Ti Amo? Sei tu il mio San Valentino amore mio!

– È quando sorridi che riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso. Buon San Valentino mia unica ragione di vita.

– Mi sento la ragazza più fortunata di questo mondo perché provo un sentimento meravigliosamente grande per una persona unica e speciale come te! Buon San Valentino!

– Tu sei la persona che amo, l’unica che vorrei sempre al mio fianco, che non lascerei mai andare via per nulla al mondo! Tu sei, e rimarrai sempre, nel mio cuore! Buon San Valentino mio amore grande!

– Sei l’amore che colora ogni poesia, che accende mille stelle, che illumina la mia vita. Buon San Valentino.

– San Valentino, il desiderio di averti in questa notte piena di stelle, al chiarore della dolcissima luna, del nostro cielo.

– Vola con me! L’Amore ci vuole sempre assetati d’amore e di tenere carezze. Auguri di buon San Valentino tesoro mio.

– Quando penso a te spesso mi perdo nel tuo caldo abbraccio, e non mi sento più solo, perché tu mi voli sul cuore. Buon San Valentino Amore!

San Valentino 2022: frasi per lei

– Oggi si dice che sia la festa degli innamorati, ed io questo giorno lo voglio vivere con te. Non so che differenza faccia oggi o domani, però so solo che io ti ho amata in passato, ti amo nel presente, e ti amerò nel futuro. Sei la luce della mia vita, ed in me splende la felicità solo al tuo pensiero… Buon San Valentino amore.

– Ancora un altro San Valentino da ricordare amore mio, da quando stiamo insieme ogni giorno c’è il sole, che, con i suoi raggi, illumina la mia vita e riscalda il mio cuore. Auguri tesoro, ti amo!

– In questo giorno così speciale vorrei solo farmi cullare dalle tue forti braccia, ascoltare la nostra canzone e baciarti e coccolarti senza fine… Ti amo.

– Sei la mia vita oggi domani e per sempre, mi rendi felice, il tuo amore è profondo come il mare, bello e caldo come il sole! Buon San Valentino amore mio.

– In un giorno in cui tutto può sembrare scontato, se vuoi veramente capire quello che provo per te, ti basterà guardarmi negli occhi e appoggiare una mano sul mio petto e capirai che quello che provo per te è vero amore! Buon San Valentino.

– Ho sempre pensato che in questo mondo rotondo una persona avrei incontrato, una persona a cui avrei potuto donare il mio cuore, la voce, il mio respiro, il mio Amore… ora ti tengo tra le braccia, ti guardo e ringrazio da quel giorno, ogni giorno.

San Valentino 2022: frasi per lui

– Il nostro amore è come un albero con delle radici profonde, nessuno mai potrà strapparlo… Buon San Valentino al nostro amore.

– Un regalo per San Valentino? Un gioiello? È troppo costoso! Dei fiori? Appassiscono. Dei cioccolatini? Fanno ingrassare! Che cosa voglio allora? Che tu continui ad amarmi domani come mi ami oggi. Sarà il più bel regalo. Buon San Valentino mio amore.

– Ti amo. Tre secondi per dirlo. Tre ore per spiegarlo. E una vita intera per provarlo. Buon San Valentino!

– Tiamo, tutto attaccato, perché non ci sono spazi tra noi.

– Non ho bisogno della luce del sole perché tu riscaldi e illumini il mio cuore di amore e passione, tant’è che l’alba e il tramonto sono oscurità totale in confronto a te.

– Probabilmente non hai ancora capito che vivo per te semplicemente perché solo con te mi sento davvero viva!

– Ciao vita mia, quando mi guardi i tuoi occhi mi sembrano due stelle che brillano davanti ai miei occhi, ed ho come la sensazione di essere al cospetto di un meraviglioso angelo.