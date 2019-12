Santa Palomba, tutti contro l’Housing Sociale: assente l’amministrazione Comunale di Pomezia

E’ stata molto numerosa la partecipazione alla conferenza stampa svoltasi ieri su iniziativa dei Comitati, Associazioni e Cittadini per illustrare le criticità del print di S. Palomba. Presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio si è svolta ieri mattina la conferenza stampa indetta dai Comitati, Associazioni e Cittadini che con forza hanno lanciato l’appello “Salviamo Santa Palomba”. Per i Comitati sono intervenuti Marco Alteri, Enrico Del Vescovo, Presidente di Italia Nostra Sezione di Albano, e Paolo Ceccarelli che hanno illustrato a grandi linee le numerose e gravi criticità del Print di S. Palomba: la carenza idrica, l’insufficienza dei servizi, i problemi del traffico e della viabilità, l’impatto di 4.000 nuovi abitanti sui comuni confinanti, la presenza ricchissima di reperti archeologici di inestimabile valore, l’anomalo coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti.

Tutti contrari

Numerosi e molto qualificati gli interventi che si sono succeduti a partire da quello dell’ormai famoso urbanista Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma nella giunta Raggi. Egli ha voluto sottolineare come il progetto di Santa Palomba nasca da un’impostazione politica assai poco oculata che ha condotto negli ultimi due decenni alla frammentazione della città determinando nelle casse del Comune di Roma un deficit di oltre 13,5 miliardi di euro destinati ai costi di gestione per gruppi e gruppuscoli di assembramenti abitativi sparsi sul territorio. Berdini ha poi voluto far notare come il Print è stato “venduto” come una manovra di qualificazione urbanistica. «E’ una bugia – ha dichiarato – perché si riqualifica ciò che esiste già e invece a S. Palomba questo progetto sta occupando una zona intonsa, un paesaggio intatto quando a Roma vi sono ben 70 opere ancora incompiute!».

Progetto urbanistico “folle”

Tale scellerata politica urbanistica, sollecitata soprattutto da interessi privati, relega nelle periferie le criticità più pesanti provocando ai comuni limitrofi un incremento dei problemi locali legati alla viabilità, ai trasporti, all’assistenza sanitaria, alla scuola e a tutti gli altri servizi. Costi che graveranno sui cittadini.

Pesa l’assenza del Comune di Pomezia

Questo non lo denuncia soltanto Paolo Berdini ma anche il sindaco di Albano, Nicola Marini, fortemente contrario al Print, l’assessore all’Urbanistica di Castel Gandolfo, il dott. Bavaro ed il Consigliere comunale di Pomezia, Stefano Mengozzi, che, lamentando l’assenza della giunta pometina a cui ha presentato un’interrogazione formale, sostiene la necessità di un fronte comune per combattere il progetto che devasterà Santa Palomba, già oggi fin troppo degradata per altri problemi. Egli ha dichiarato: «Fare l’amministratore significa produrre un buon risultato per il proprio territorio, anche se bisogna mettersi contro il proprio partito!».

Per il Print nessuna conferenza dei servizi è stata indetta dal Comune di Roma né con i municipi né con i comuni limitrofi né con il Consiglio Metropolitano come invece prescrive la legge. A lamentarlo sono anche il consigliere del IX Municipio, Paolo Mancuso, il consigliere Metropolitano, Massimiliano Borrelli – che ha presentato un’interrogazione alla sindaca Raggi – i Consiglieri regionali Marco Cacciatore, Marta Bonafoni, Daniele Ognibene e Cristiana Avenali. Essi si sono impegnati a sostenere la battaglia delle associazioni e dei comitati e ritengono necessaria una legge urgente che regolamenti l’utilizzo del suolo. Assolutamente unanime è stata la posizione secondo cui il progetto di housing sociale di S. Palomba presenta numerosi elementi sufficienti a richiedere il blocco dei lavori in autotutela.