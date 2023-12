Sarah Shaw è la seconda Madre Natura di Ciao Darwin, conosciamola meglio

Ieri sera, venerdì 1 dicembre 2023, è andata in onda la seconda attesissima puntata di Ciao Darwin e come sempre tutti gli occhi del pubblico a casa e in studio era per lei Madre Natura Sarah Shaw. La bellissima modella australiana ha fatto facilmente dimenticare chi l’ha preceduta la scorsa puntata, ovvero Aleksandra Korotkaia. Scopriamo insieme chi è Sarah Shaw e cosa fa nella vita, oltre a incantare il pubblico di Ciao Darwin.

La scelta di Madre Natura ricade su Sarah Shaw

Madre Natura è il personaggio chiave di ogni puntata di Ciao Darwin. La sua bellezza è capace di offuscare quella delle sexy e prorompenti ballerine e persino la popolarità dei personaggi vip invitati come concorrenti. E’ ciò che è accaduto anche ieri sera, nella seconda puntata del programma più divertente di sempre di Mediaset condotto dal duo più scatenato che ci sia: Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Come sempre, il conduttore ha introdotto al pubblico in studio e da casa colei che tutto può ovvero Madre Natura, la donna più bella dell’intero creato, colei che ci ha donato la vita. Anche per questa puntata la scelta è ricaduta su una bellissima modella sconosciuta al mondo televisivo.

Il suo nome è Sarah Shaw. Sul suo profilo Instagram ufficiale ha solo 17 mila follower ed è la tipica “ragazza della porta accanto”: semplice, amante dei viaggi e della moda. La sua è una bellezza canonica: alta (precisamente 1,79 cm), occhi azzurri come il Mar dei Caraibi e lunga chioma bionda. Il sorriso malizioso e la camminata sinuosa completano il suo profilo. Sembra quasi uno dei personaggi usciti da un quadro di Botticelli.

La super modella che lavora per l’agenzia milanese Secret Model è originaria della città australiana di Darwin (curiosa coincidenza subito notata dai conduttori in diretta televisiva).

Quando è scesa dalle scale, tutti i binocoli erano puntati su di lei e scommettiamo anche tutti gli occhi dei telespettatori collegati da casa a vedere Ciao Darwin. Anche però, come già annunciato da Bonolis, quest’anno sarà l’ultimo giro di danza per il programma che non vedrà alcuna nuova edizione negli anni futuri.

I comici siparietti e l’ignoranza dell’italiano medio

La puntata di ieri sera di Ciao Darwin, come sempre, è stata un vero spasso. Risate, gag esilaranti, ignoranza a fior di pelle. A sfidarsi i melodici e i trapper. L’unica frase che il caro vecchio Bonolis è riuscito a strappare dalla bocca super sigillata di Madre Natura è stata che Sarah Shaw preferisce la musica trap (dubitiamo che sappia anche cosa sia la musica melodica in realtà).

Non ci resta che aspettare venerdì prossimo per vedere chi sarà la nuova Madre Natura e le due categorie di opposti che si sfideranno animatamente.