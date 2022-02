Nella scelta delle caldaie ci si deve destreggiare tra marchi, sottomarche, agevolazioni, detrazioni, sconti, ma senza agevolazioni e poi in rivenditori che non sempre sono attenti alle richieste o necessità dei clienti.

Noi consigliamo sempre di avere a che fare con delle marche importanti di caldaie, cioè con nomi che sono effettivamente conosciuti e che hanno poi un buon servizio di assistenza diretta al cliente. Tra i migliori troviamo la Ferroli che da anni ed anni si è affermata come uno dei leader del settore e questo ha permesso quindi di avere a che fare realmente con un ottimo sostegno informativo.

La Ferroli produce caldaie di ultima generazione, che sono poi con meccanismi ecologici, di sua invenzione, e che rispettano pienamente le richieste dell’abbassamento dell’inquinamento e dei consumi. un marchio che negli anni ha concesso di arrivare ad ottimizzare le funzionalità in casa.

Tanto che le prestazioni che essa propone sono certificate e di conseguenza sono quelle migliori che si ritrovano in commercio. Sostituendo o andando a Scegliere una caldaia Ferroli non sbaglierete di certo contando poi su un elettrodomestico di riscaldamento che rimane con voi per molti anni avvenire.

Consiglio professionale per la caldaia

I consigli professionali si hanno gratis nei rivenditori Ferroli. Comprare una caldaia, farla sostituire e/o installarla, puntando poi su dei modelli che sono con pannelli ecosostenibili oppure con delle strutture che sono con meccanismi a condensazioni e con impianti fotovoltaici, è importante che il cliente abbia piena conoscenza su quali sono i vantaggi di queste strutture e come usarli.

Infatti coloro che hanno deciso di fare tali sostituzioni, andando poi a interessarsi a dei modelli specifici, con un sostegno di assistenza diretta, hanno avuto una piena soddisfazione e ridotte bollette a fine mese.

Il problema che molti cittadini hanno è quello di pensare che le caldaie sono tutte uguali, dunque è meglio che si punti sull’acquisto di un modello che sia economico. Già qui si sbaglia perché si risparmia sul prezzo di acquisto per avere poi alte bollette e senza avere nemmeno diritto a delle agevolazioni.

In realtà è meglio che si punti a modelli che sono a condensazione o con classe energetica A o superiore, perché esse tendono ad avere sempre delle agevolazioni, come lo sconto del 50% in fattura, andando poi a costare addirittura meno delle caldaie economiche, ma avendone tutti i vantaggi negli anni di utilizzo.

Fai sostituire la caldaia e chiedere un incentivo

La sostituzione della caldaia con un supporto di un incentivo permette a tanti cittadini di avere finalmente un nuovo impianto di riscaldamento, ma dove si ha perfino uno sconto su tutti gli interventi accessori.

In primo luogo si potrà avere trasporto, disinstallazione della caldaia vecchia e nuova installazione della caldaia, con la stessa percentuale di sconto che interessa poi il prezzo finale della caldaia stessa. Dunque si ha un forte risparmio è si beneficio di nuove prestazioni dove i rendimenti termici sono migliori e i consumi assolutamente bassi.

Chiedi un preventivo e quali sono gli incentivi a cui puoi accedere in modo da avere la garanzia di fare tutti i passaggi giusti per la tua casa e il tuo impianto di riscaldamento.