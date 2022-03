Scelta carta da parati

Hai deciso di cambiare look alla tua casa? La ristrutturazione o tinteggiatura in casa costa, ma si possono trovare soluzioni molto più creative ed economiche, dove ci sono poi dei vantaggi a livello estetico, di tutto rispetto. Parliamo della carta da parati.

Semplice e facile da usare. Disponibile in diverse stampe e con tante novità di decorazioni. La Scelta carta da paratipotrebbe essere difficile perché c’è realmente l’imbarazzo della scelta, ma è necessario non rivolgersi solo alla scelta dei decori o stampe, si deve avere un’attenzione alla qualità.

Le carte infatti hanno delle caratteristiche per essere funzionali e venire utilizzate poi per lungo tempo. Alcune tipologie sono facili da posizionare in modo che non si creino poi delle bolle di aria oppure delle grinze. Meglio sempre avere un professionista per fissarle, ma vediamo quali sono le tipologie di carta da parati più richieste.

Pensa ai costi che mostrano la qualità

La carta da parati è in vendita in diverso spessore, con qualità varie, in materiali lavabili oppure isolanti e perfino gommati. Insomma si trova di tutto e questo perché le richieste o necessità dei clienti sono diverse e cambiano perfino in base alla camera dove si devono posizionare.

Purtroppo un utente che si sta interessando da poco a questo metodo di arredamento fisso si trova a non capire quali sono poi i pro e i contro, spesso ci si limita a interessarsi del prezzo. Essa viene venduta in rotoli, a metratura oppure a peso. Già qui una persona non esperta nel settore potrebbe confondersi e non capire quali sono le caratteristiche.

Diciamo che lo spessore della carta da parati diventa importante se si ha bisogno di avere un materiale resistente e non solo di arredamento o abbellimento delle pareti.

Però c’è un modo semplice per capire quale sia la qualità del prodotto, vale a dire quello dei costi. Una carta da parati economica ci presenta un materiale molto sottile, difficile da incollare, almeno che non si sia esperti del settore, con una carta che si impregna di umidità oppure che si strappa dopo meno di un anno.

Carta da parai lavabile e adesiva

La migliore qualità che attualmente è consigliata disponibile in diverse tinte e che è molto facile da posizionare, è la carta da parati adesiva e lavabile.

Ess si propone in tante stampe, colorazioni, con fantasie a rilievo o addirittura in 3D, con interi paesaggi decorati nel dettaglio. Ovviamente ognuna di essa deve venire poi adattata al tipo di ambiente in cui si vuole posizionarla, ma è vero che ci sono dei vantaggi a livello di tenuta, durata negli anni e perfino per quanto riguarda l’igiene.

Queste sono delle carte da parati che si possono lavare. In una cucina rappresentano un materiale che è igienico perché comunque non viene macchiato e contaminato dai batteri o vapori oleosi. Lo stesso vale in bagno dove c’è una grande quantità di presenza di microrganismi patogeni.

Tra l’altro si usa molto all’interno di attività commerciali, che non vogliono spendere tanto per arredare gli interni, e perfino in uffici o studi medici.