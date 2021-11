Scioperi programmati a novembre 2021: ecco tutte le date e le regioni interessate

Scioperi programmati a novembre 2021: scopri tutte le date. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato un calendario con l”elenco degli scioperi previsti a questo novembre. Toccheranno varie tipologie: trasporto merci, marittimo, settore ferroviario e trasporto pubblico locale. Di seguito maggiori informazioni.

Scioperi programmati a novembre 2021: nord Italia

Gli scioperi programmati inizieranno il 2 novembre a mezzanotte: il primo riguarderà il personale dei mezzi pesanti delle aziende del settore e terminerà il 3 novembre alla stessa ora. Lo stesso giorno è programmato anche quello del personale della società Db Cargo Italia della Regione Lombardia (durata: 8 ore, dalle 04.00 alle 21.00). Il successivo sciopero riguarda Trenitalia e sarà sempre di 8 ore (dalle 09.01 alle 17.00), nello specifico l’impianto Imc Av di Milano centrale e quello mobile, sale distribuzione e 303 di società Trenitalia. Anche in Piemonte e Valle d’Aosta ci sarà una sospensione del servizio, questa volta di durata di 23 ore (03.01 del 7 novembre – 02.00 dell’8 novembre). Ancora, il 10 novembre ci sarà lo sciopero del personale della Sasa di Bolzano (24 ore), della società Seta bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (24 ore).

Scioperi programmati a novembre 2021: centro e sud Italia

Gli scioperi programmati continuano ancora l’8 novembre in Abruzzo, questa volta è il trasporto pubblico locale del personale Tua (4 ore: 09.00-13.00). Lo stesso giorno ci sarà anche lo sciopero di bordo e di condotta della Fse Ferrovie Sud Est e S.A, in Puglia, della durata di 5 ore (18.00-22.00). Anche Palermo avrà disagi l’8 novembre a causa dello sciopero di 24 ore del personale della società Prestia e Comandè. Ancora, la Panoramica di Chieti ha programmato uno sciopero dalle 09.00 alle 12.00. Il 9 novembre torna il blocco dei servizi di trasporto merci: è colpita di nuovo la Sicilia, questa volta per 96 ore (dalla mezzanotte dell’8 novembre alla mezzanotte del 12). Il 10, per 24 ore, stop al servizio della società Lirosi Autoservizi di Gioia Tauro. L’ultima data programmata è quella dell’11 novembre che toccherà la Sicilia (48 ore: 00.01 dell’11 alle 23.59 del 12) con la Liberty Lines, i bus Italia per Sita Nord Umbria (24 ore), l’Eav di Napoli (5 ore: dalle 18.00 alle 22.00) e il personale dell’Aviation Services degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino (4 ore: dalle 10.00 alle 14.00).