Sciopero camionisti 14 marzo 2022, stop dalla Commissione di Garanzia: ecco cos’è successo

E’ atteso per domani, lunedì 14 marzo 2022, lo sciopero dei camionisti a causa del caro carburanti. Da giorni praticamente non si parla di altro soprattutto per il timore delle conseguenze che un possibile blocco dei tir potrebbe comportare.

Si temono infatti ripercussioni per supermercati ma in generale per tutta la filiera commerciale considerando che in Italia l’85% delle merci viaggia su gomma. Ieri intanto però è arrivata una notizia importante: la Commissione di garanzia per gli scioperi ha bocciato la protesta.

Sciopero camionisti oggi ultime notizie

La notizia era già nell’aria ma ieri è arrivata l’ufficialità. Nella nota della Commissione si fa riferimento al “mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni” nonché, in sintesi, al mancato riferimento temporale circa la durata della protesta.

C’è un particolare però che potrebbe fare la differenza. Nel momento dell’annuncio della mobilitazione Trasporto Unito, una delle Associazioni di categoria, aveva parlato non di sciopero – e dunque non soggetto alle classiche disposizioni in materia? – quanto piuttosto di un’iniziativa dettata da cause di forza maggiore, ovvero l’esorbitante livello raggiunto dai prezzi di benzina e diesel.

Cosa succederà domani lunedì 14 marzo 2022

Al netto di tutto questo dunque lo sciopero dei camionisti domani ci sarà oppure no? Se infatti le proteste per il 19 marzo sono state confermate su domani regna ancora la più totale incertezza. Uno degli scenari possibili è allora quello che le singole imprese possano procedere in ordine sparso decidendo autonomamente di non uscire in strada.