I sindacati dei tassisti hanno confermato lo sciopero nazionale per martedì 21 maggio, con un’astensione dal servizio dalle ore 8 alle 22. A Roma, in piazza San Silvestro, si terrà una manifestazione autorizzata dalle 11 alle 17. La partecipazione di tutta la categoria è considerata fondamentale per difendere il proprio lavoro e contrastare l’uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio. L’obiettivo è salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza dei tassisti rispetto agli algoritmi e alle multinazionali.

I sindacati sottolineano che le rassicurazioni del ministro Urso non sono state sufficienti, e pertanto non revocheranno lo sciopero. Invitano la categoria a rimanere vigile e consapevole del futuro che si sta giocando, poiché questa potrebbe essere una delle più grandi manifestazioni mai attuate dai tassisti.

Le parole del ministro Urso

Il ministro Urso ha dichiarato che le norme sui taxi sono state ben recepite dai comuni italiani. Molti comuni significativi hanno indetto concorsi straordinari, rilasciato seconde guide e licenze temporanee, seguendo le nuove strumentazioni introdotte. Tuttavia, Roma ha scelto di non farlo, utilizzando il vecchio strumento del concorso. Urso sottolinea che ogni amministrazione è libera di usare la strumentazione legislativa che le è consentita.

«Prima di noi ci avevano provato altri tre governi a fare una riforma del settore dei taxi senza riuscirci: i governi Monti, Renzi e Draghi. Noi l’abbiamo annunciata, presentata e realizzata e si è dispiegata in maniera efficace» ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il suo intervento al Festival della Politica a Fregene.

Nonostante lo sciopero, i servizi dei taxi saranno garantiti per i malati, gli anziani e le persone con disabilità.