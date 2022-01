Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 4 febbraio 2022, a rischio bus, metro e treni: orari e fasce garantite

Sarà un venerdì nero per i pendolari quello del 4 febbraio prossimo. Il primo venerdì del mese all’insegna di uno sciopero dei trasporti a Roma (e non solo), dove saranno a rischio bus, metro e tram.

Sciopero trasporti Roma 4 febbraio 2022: orari

Lo sciopero dei trasporti del prossimo venerdì, il 4 febbraio, è stato indetto dal sindacato USB e i lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. La protesta, lo ricordiamo, coinvolgerà anche i mezzi Atac, Roma Tpl e Cotral e per quella giornata, in quella determinata fascia oraria, saranno a rischio bus, metro e tram.

Sciopero trasporti 4 febbraio 2022: cosa chiedono i lavoratori

I lavoratori, come si legge nella nota dell’USB, chiedono un ‘trasporto pubblico sicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle reali esigenze dei territori in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore’. E ancora, c’è bisogno di ‘intervenire e modificare la logica, assurda, per la quale si vogliono affrontare le complesse problematiche del trasporto, come della scuola e della sanità, agendo esclusivamente sui costi e sui possibili risparmi attraverso i tagli e gli aumenti dei carichi di lavoro senza porsi in modo proficuo nei confronti delle reali esigenze dei cittadini né, tanto meno, delle condizioni di lavoro imposte‘. Chiedono quindi, di ‘intervenire e modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti’.