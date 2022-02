Sciopero Roma 25 febbraio 2022, a rischio metro, bus e treni: orari e motivi della protesta

Sciopero Roma. C’è un nuovo sciopero che interessa i mezzi pubblici nell’aria, ed è previsto per venerdì 25 febbraio. Si tratta di un’agitazione proposta dai sindacati (FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL FNA) e che ha la portata di un movimento su scala nazionale. Lo stop riguarda il trasporto pubblico ed avrà una durata di 24 ore. La motivazione, secondo le dichiarazioni dei sindacati coinvolti, risiede nel rifiuto da parte di ASSTRA, AGENS e ANAV (associazioni datoriali) di approfondire una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Sciopero Roma: ecco il perché

Sono stati fin troppo i pretesti per rinviare la chiusura del contratto, i sindacati non ne possono più di attenere. Per questo, si sono rivolti direttamente ai Gruppi parlamentari, alle Commissioni Trasporti di Camera e Senato e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Anche perché, sostengono le varie sigle, sono anche stati stanziate numerose risorse pubbliche a sostegno delle aziende, dunque i tempi sarebbero più che maturi per poter finalmente chiudere la questione in modo concreto.