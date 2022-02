Sciopero studenti oggi 18 febbraio 2022: manifestazioni in tutta Italia

Non si ferma il coro di protesta da parte degli studenti che anche oggi scenderanno in piazza per far sentire le loro voci. Un tema molto sentito durante queste settimane, sopratutto a seguito delle tragiche morti avvenute durante il progetto di alternanza scuola- lavoro. Infatti, è proprio durante uno stage che hanno perso la vita due giovani: Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, ragazzi che cercavano solamente di costruire il proprio futuro. Alla protesta che animerà tutta Italia parteciperanno gli studenti di oltre 40 città, dove sono previsti cortei e sit in.

Sciopero studenti 18 febbraio: proteste in tutta Italia

Oggi gli studenti torneranno nuovamente nelle piazze per esprimere il proprio dissenso circa la gestione del modello scolastico da parte del Ministro Bianchi. In particolare ciò che i ragazzi chiedono è di ripensare dal profondo il sistema scolastico che nonostante siano passati ormai due anni dalla pandemia continua a non ascoltare i diretti interessati.

Proteste studentesche a Roma

Per quel che riguarda la Capitale, l’associazione studentesca Unione degli Studenti apre gli Stati Generali della scuola dal 18 al 20 febbraio, con lo scopo proprio di rinnovare l’intero sistema scolastico. Chiare a riguardo le parole del coordinatore nazionale dell’Unione degli Studenti, Luca Redolfi: ‘Vogliamo che la politica ascolti gli studenti, in quanto categoria maggiormente colpita dalla pandemia’ auspicandosi per il nostro paese una ‘riforma dell’istruzione pubblica’.

Come detto, ulteriori manifestazioni sono attese anche nelle altre città italiane come Milano, Torino e Napoli.