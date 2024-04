Scopre che la moglie lo tradisce grazie ai suoi pappagalli: i due animali chiamati a testimoniare

La vicenda, che sembra uscita dalla penna di un creativo scrittore, è tutt’altro che frutto della fantasia. Due pappagalli hanno permesso al loro padrone di scoprire l’infedeltà della moglie.

Così, il marito tradito li ha chiamati a testimoniare in tribunale nel processo per la separazione.

Scopre il tradimento della moglie grazie ai suoi pappagalli

Animali da compagnia che diventano testimoni oculari e parlanti di un tradimento consumato tra le mura di casa. I protagonisti dell’assurda, ma reale, vicenda sono due pappagalli. Tante sono le famiglie, che oltre a cani e gatti, scelgono questi volatili come animali da compagnia. Questa volta però la padrona dei due pennuti potrebbe essersi pentita di averli portati in casa.

A un certo punto, i due pappagalli che – si sa – amano ripetere le frasi che sentono pronunciare, hanno iniziato a imitare una frase che pare sentissero pronunciare molto spesso in casa: “Mio marito non c’è, puoi venire”. Queste loro parole, ripetute come un mantra, ogni giorno, hanno iniziato a insospettire il loro padrone, spesso via per lavoro.

È proprio grazie ai due animali, che l’uomo ha scoperto che la moglie lo tradiva, mentre lui non era in casa. La vicenda arriva dalla Turchia. I nomi della coppia ormai scoppiata sono avvolti dal mistero, ma il legale del tradito ha postato su X una foto dei due animali, con una didascalia semplice e concisa. “Ascolteremo i testimoni del caso del nostro cliente, che ha saputo di essere stato tradito grazie ai suoi pappagalli che ripetevano: Mio marito non è in casa, vieni”.

Aldatıldığını “kocam evde yok gel” diye tekrarlayan papağanları sayesinde öğrenen müvekkilin davasında tanık dinletmeye gidiyoruz pic.twitter.com/MH8NBmz6Z2 — Av. Ted Buckland (@cubbeliveofkeli) March 25, 2024

Il tradito ha chiesto il divorzio alla moglie. I due pappagalli saranno ascoltati in Tribunale come testimoni dell’infedeltà della donna.