Scritte antisemite a Pomezia: dura condanna della Lega, nota congiunta di Saverio Pagliuso e Laura Corrotti

«Non ci sono parole per ciò che è accaduto questa mattina davanti al all’Istituto Brodolini e al Liceo Pascal di Pomezia.

Una pagina buia per la nostra città che condanno sia come presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Pascal, sia a nome del gruppo Lega al comune di Pomezia. Mi auguro che i responsabili vengano immediatamente riconosciuti e sanzionati: la nostra città non può più essere accostata a questi orribili gesti che non appartengono a nessuno di noi, il razzismo non entrerà mai nelle nostre scuole». Così in una nota Saverio Pagliuso, capogruppo Lega al comune di Pomezia.

«Provo profonda vergogna per coloro che hanno deciso di imbrattare con scritte antisemite l’ingresso del liceo Pascal e dell’istituto Brodolini del comune di Pomezia. Un gesto offensivo nei confronti dell’intera città e che ci spinge a lavorare con ancora più forza nelle scuole per contrastare l’ignoranza e chi vuole calpestare la memoria». Aggiunge Laura Corrotti, consigliere della Lega alla Regione Lazio.