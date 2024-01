Se prendi l’aereo qui sicuramente ne uscirai stressato: lo scalo italiano

Gli aeroporti sono spesso fonte di dibattito. Una guida ha redatto la classifica delle 10 strutture più stressanti: c’è anche l’Italia.

Viaggiare è il sale della vita, ma c’è anche chi preferirebbe avere a che fare con qualcosa di più sciapo. I viaggi restano una fonte di cultura e arricchimento personale non da poco, ma c’è sempre l’altra faccia della medaglia. Se la domanda esistenziale un tempo era perché partire, oggi ci si chiede insistentemente come partire. La risposta più semplice è in aereo, ma non sempre coincide con l’opportunità meno costosa. Volare è dispendioso, anche se liberatorio, e fare i conti con la bagarre delle cose da fare e la lista dei promemoria prima dell’imbarco non è sempre facile.

Per questo gli aeroporti restano – secondo le statistiche – tra i luoghi di maggiore stress. Non ci voleva uno scienziato per capirlo, ma una guida sì. Infatti Visa Guide.World ha redatto la classifica speciale degli aeroporti più stressanti al mondo. Quelli da evitare (se non c’è altra possibilità, pazienza) per partire in maniera tranquilla e senza sconvolgimenti. I parametri di riferimento sono attesa, ritardi, confusione, zero comfort, procedure di controllo complesse o eccessivamente lunghe e i lunghi percorsi di attraversamento prima dell’imbarco.

Gli aeroporti più complicati del mondo: c’è anche l’Italia

Una serie di aspetti che hanno permesso di stilare una graduatoria che consente di avere delle recensioni in grado di stabilire il livello di stress rispetto a un viaggio. Anche piuttosto breve. La classifica, pertanto, servirà come cartina tornasole per organizzare le prossime traversate in estate e inverno. O quando desidererete partire. Lasciarvi alle spalle tutto va bene, ma prima dovete riuscire a imbarcarvi. In base a questo particolare, tutt’altro che trascurabile, al 10mo posto troviamo l’aeroporto di Chicago.

Un vero e proprio luogo di dispersione e caos, ma nella graduatoria delle peggiori strutture è a un livello quasi accettabile. Subito prima, al nono posto, troviamo New York. La Grande Mela sa essere anche fonte di stress, chiedetelo a chi si invola ogni volta. Più di ventimila passeggeri al giorno. L’ottava posizione è occupata dall’aeroporto di Dallas. Al sesto posto, invece, troviamo Los Angeles. In quinta posizione degli aeroporti più stressanti al mondo c’è Heathrow di Londra.

La classifica aggiornata

Quarto, invece, l’aeroporto di Denver. Sul podio troviamo in terza posizione Monaco, medaglia d’argento per Istanbul a causa della dispersione e della mole di persone che afferiscono ogni giorno. In prima posizione c’è ancora il Regno Unito, ma l’aeroporto di Londra è quello di Gatwick. In questa graduatoria manca il settimo posto. La “colpa” è dell’Italia.

Ci siamo anche noi fra i “peggiori” per quanto riguarda caos e stress da imbarco. L’aeroporto di Fiumicino, infatti, è tra i più stressanti al mondo. Potremmo chiamarlo il ‘settebello’, ma di bello in ansia e mal di testa c’è ben poco. Anche se il lavoro non manca. Quindi, nell’augurare buon viaggio, prima è bene assicurarsi di aver scelto con parsimonia l’aeroporto.