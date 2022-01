La vigilanza non passa solo attraverso alle autorità pubbliche, che hanno già il loro bel da fare, ma ci sono delle agenzie che offrono il massimo della Security.

Parliamo di agenzie che collaborano con discoteche, fabbriche, industrie, con organizzatori di eventi e spettacoli. Infatti sono molte i soggetti che si trovano ad avere la necessità di avere un body guard, alle volte per qualche ora, altre per mesi e mesi.

Tuttavia perfino alcuni privati li richiedono per gestire delle situazioni che sono improvvise e dove si vuole avere una o più persone di fiducia con un’agenzia solida alle spalle, che diano delle certificazioni sui propri dipendenti.

Addetto alla sicurezza per controllare degli ambienti

I servizi di sicurezza sono rilasciati da agenzie che forniscono dei professionisti che hanno poi delle competenze specifiche. In base al tipo di lavoro che viene richiesto dal cliente, si possono avere delle guardie di sicurezza, delle ronde, soggetti che garantiscono una gestione in un contesto pubblico o privato.

Forse è bene parlare di casi specifici. Per esempio un privato che va via per una vacanza, dove ha però una proprietà da proteggere, sicuramente non si può affidare all’allarme oppure ai vicini. Gli allarmi si disinnescano facilmente e i vicini possono non essere presenti o voltarsi dall’altra parte.

Magari si pensa che una videosorveglianza con le telecamere sia ottimale, ma anch’essa non serve a prevenire un reato o un furto, ma solo a registrare delle immagini.

Se volete avere una reale sicurezza dovreste pensare a degli addetti che vigilino in modo attivo sulla proprietà.

Vero è che queste figure professionali sono maggiormente richieste per le aziende, per uffici, enti pubblici e per le attività ricreative. Infatti i famosi body guard sono sempre presenti e consentono di gestire al meglio proprio delle situazioni di pericolo dove ci deve essere un controllo sulle persone presenti.

Per esempio degli uffici che hanno un accesso limitato, possono ritrovarsi ad avere degli sconosciuti che entrano, cosa fare? Intanto se era presente un addetto alla vigilanza non avreste avuto questo problema, ma se ci fosse stato, essi avrebbero gestito la situazione al meglio.

Quando sono necessari degli addetti alla sicurezza?

Sono tante le situazioni in cui è necessario che ci siano dei professionisti della sicurezza. Abbiamo parlato di eventuali luoghi lavorativi che hanno quindi bisogno di un valido sostegno per il controllo dell’area, ma non solo.

Per esempio negli eventi che sono ricreativi, come anche in feste organizzate per attrarre clienti da parte di alcune discoteche, qui devono essere presenti delle guardie di sicurezza privata.

Non è solo per una buona attenzione alla gestione delle tante persone presenti, ma perché è obbligatorio per legge. Molti eventi che si tengono all’aperto oppure negli stabilimenti balneari, ma perfino quelli dove si balla e si paga il biglietto d’entrata, devono avere dei professionisti che possano poi gestire situazioni di disordine pubblico.

La legge lo richiede in modo espresso per evitare perfino dei commerci illegali di prodotti che sono pericolosi. Quindi sono molte le situazioni in cui tali professionisti diventano fondamentali.