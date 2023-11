Selvaggia Lucarelli, il profilo della giornalista più pungente d’Italia

La scoprire “la penna più graffiante del web”, anche se il suo nome è ben conosciuto e temuto da tutti: Selvaggia Lucarelli. La giornalista più pungente d’Italia è una delle firme più famose che ci siano. Amata e odiata per la sua schiettezza e per i suoi commenti senza filtri su tutto e tutti, l’opinionista è anche un volto noto della TV italiana non solo un personaggio social super seguito da fan e haters. Scopriamo insieme chi è davvero Selvaggia Lucarelli e tante curiosità sulla sua vita privata e lavorativa.

Chi è Selvaggia Lucarelli?

Nata a Roma, più precisamente nella borgata di Civitavecchia, il 30 luglio del 1974 sotto il segno di fuoco del Leone, Selvaggia Lucarelli è una giornalista, blogger, opinionista, attrice teatrale, commediografa e conduttrice radiofonica italiana. Dopo il diploma conseguito con il massimo dei voti al Liceo Classico, la giovane decide di studiare teatro al Conservatorio La Scaletta. Inizia a lavorare come attrice teatrale e autrice insieme al comico Max Giusti (con il quale a lungo ha un legame sentimentale).

Ben presto però capisce che la sua vocazione è un’altra, ovvero la scrittura giornalistica. Così apre un blog chiamato Stanza Selvaggia dove con toni duri e taglienti parla dei personaggi famosi della tv, del cinema e della politica e intervista anche i Vip.

Da qui in poi inizia la sua notorietà. Dal momento del web passa ben presto a quello della televisione, non prima però di iniziare a collaborare per testate importante come Il Tempo, Libero e Rolling Stone. In particolare per i Rolling Stone lavora come direttore editoriale, ma la sua carriera dura solo tre mesi poi decide di dare le dimissioni definendo l’ambiente tossico, scorretto, ostile e che di moderno non ha nulla se non la macchinetta del caffè.

Dopo una formativa esperienza presso Il Fatto Quotidiano, inizia a scrivere per Domani.

La sua parlantina e la sua verve la garantiscono un successo strepitoso anche al di fuori del mondo web e dei giornali, facendola diventare una presenza fissa in giuria a Ballando con le stelle.

L’ opinionista romana ha anche scritto e pubblicato diversi libri, tra cui Dieci piccoli infami e Falsi in bilancia.

La vita privata della giornalista romana

Nella sua vita Selvaggia Lucarelli è stata legata sentimentalmente a diversi uomini, alcuni famosi e altri non noti al mondo del gossip. Uno dei suoi ex storici famosi è sicuramente Max Giusti, ma è forse la love story con Morgan che ha fatto più scalpore per i battibecchi con Asia Argento. Nel 2004 convola a nozze con il figlio di Pappalardo, Laerte. La coppia ha un figlio, Leon, ma si separa nel 2007. In seguito si fidanza con Lorenzo Biagiarelli, un musicista molto più giovane di lei (è nato nel 1990). I due convivono a Milano.