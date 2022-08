Serena Williams si ritira dal tennis: ‘Voglio fare la mamma’

Serena Williams dice addio al tennis. La campionessa statunitense che ha conquistato ben 23 titoli Slam nel corso della sua carriera ha deciso di dire basta allo sport.

Leggi anche: Federer avanza a fatica a Londra, fuori Serena Williams

Serena Williams ha deciso di “appendere la racchetta al chiodo”

E’ seconda solo a Margaret Court Smith, che vinse 24 titoli Slam, uno in più di Serena, eppure, ha detto basta alle gare. Serena Williams ha annunciato che “appenderà la racchetta al chiodo”, si ritira. Sulla soglia del 41esimo compleanno – si legge sul Corriere della Sera – ha annunciato in conferenza stampa che l’Open Usa (21esima partecipazione, 6 trofei) sarà l’ultimo torneo. “E’ arrivato il momento – spiega la Williams – di guardare oltre, la parola ritiro non mi piace, preferisco evoluzione”.

“Continuerò ad evolvermi lontano dal tennis, facendo le cose che mi piacciono fare: seguire i miei investimenti e far crescere mia figlia”.

L’ultimo torneo a New York

Finirà tra il 29 agosto e il 10 settembre la carriera sportiva della campionessa. La statunitense ha vinto 23 titoli Slam e ora si ferma a meno uno dal record assoluto, i 24 di Margaret Court Smith. L’ultimo torneo sarà quindi quello dell’Us Open a New York.