Servizi di comparazione: sempre più richiesti sul web i preventivi per l’assicurazione

Assicurare l’auto per la Responsabilità Civile, come è noto, è un obbligo, e il mercato propone oggi una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere il più adatto, in base alle esigenze, al tipo di veicolo, al costo e alla possibilità di aggiungere ulteriori garanzie.

Ciò significa che, prima di scegliere una polizza RC Auto, il consiglio è quello di mettere a confronto le proposte di diverse compagnie, e di valutare attentamente il costo totale del premio e le caratteristiche del contratto stesso.

Affidarsi a un portale comparatore, come per esempio 6sicuro.it, è quindi da considerarsi un’ottima soluzione per conoscere con precisione i costi delle polizze assicurative RC Auto e delle eventuali garanzie aggiuntive e confrontarli con tutta tranquillità prima di procedere con l’acquisto.

Come funziona un servizio di comparazione preventivi assicurazione

Confrontare i preventivi per l’assicurazione auto con portali come 6sicuro.it è molto semplice: basta inserire tutti i dati relativi all’anagrafica del guidatore e al modello di auto nell’apposito form per ricevere rapidamente diversi preventivi

Per quanto riguarda i dati anagrafici, nello specifico, è necessario indicare l’età, il sesso, lo stato civile e la professione. In merito ai dati del proprio veicolo, invece, è richiesto di riportare il modello, la cilindrata, la potenza e l’anno di immatricolazione, oltre alla classe di merito e ad alcune altre informazioni utili nel caso in cui fosse già in corso un’altra polizza di assicurazione.

Una volta completati tutti i campi richiesti, il sistema di comparazione fornirà una serie di preventivi su misura, da mettere a confronto per individuare la soluzione migliore.

Preventivi assicurazione: gli aspetti da valutare per la polizza auto

Come si è detto, la scelta della polizza RC per l’auto dipende essenzialmente dal modello del veicolo e dalle ulteriori garanzie di cui si desidera dotarlo. La responsabilità civile è obbligatoria, e svolge la funzione di tutela nei confronti dei danni causati a terze persone: per questo è necessario acquistare a parte le ulteriori coperture assicurative.

Tra le varie garanzie che completano una polizza RC Auto, la più importante è senza dubbio la protezione nei confronti degli infortuni del conducente, considerando che chi è al volante dell’auto non viene tutelato dalla polizza RCA di base.

Le altre garanzie che potrebbero essere utili sono la protezione nei confronti di furto e incendio, la copertura che riguarda la rottura dei cristalli, la protezione in relazione ai danni causati dagli eventi atmosferici e da eventuali atti vandalici. È inoltre possibile integrare una polizza assicurativa RC Auto con la tutela legale, in caso di controversie gestite a livello giudiziario, e con l’assistenza su strada, un servizio molto utile soprattutto a chi viaggia spesso in auto su lunghe percorrenze.

Polizza RCA: quali garanzie accessorie inserire nei preventivi assicurazione?

Quando si sceglie una polizza auto, la decisione di arricchirla con ulteriori garanzie dipende essenzialmente da alcuni elementi che devono essere considerati con attenzione.

È importante tenere conto dell’utilizzo che si fa in genere della propria auto, ovvero dei chilometri che si percorrono nel corso dell’anno, o anche di ogni giornata, del proprio stile di guida e dell’esperienza.

Altri parametri fondamentali riguardano il tipo di veicolo utilizzato e le strade che si percorrono più frequentemente: guidare solo in città non è la stessa cosa del percorrere giornalmente molti chilometri in autostrada o del muoversi su percorsi più complessi, ad esempio in località di montagna e zone soggette a neve e ghiaccio: infatti, anche le caratteristiche climatiche costituisce un elemento da considerare per la scelta delle garanzie e della polizza ideale.