Sfasciacarrozze Roma: rottamare è tutta un’altra musica con Roma Car 2020

È risaputo che la parola ”sfasciacarrozze” non è solita richiamare associazioni felici o trasognate nella mente delle persone. Soprattutto se reduci da esperienze non proprio positive con il proprio veicolo. Incidenti, incendi, problemi con motore in panne, chilometraggio oltre gli anni luce, sono tantissimi i motivi per cui si dovrebbe chiamare in causa uno sfasciacarrozze Roma, che si assume così l’arduo e ingrato compito di demolire il vostro veicolo e fare il lavoro sporco.

Rottamare in modo semplice e gratuito

È naturale, quindi, che da questa prospettiva il termine assuma dei toni drastici e poco piacevoli già solo ad immaginare la vostra cara auto arrivare al capolinea, senza contare tutto l’iter burocratico ed economico vi attenderà prima di poterla rottamare definitivamente. Ma se associassimo all’infelice parola anche una piccola postilla che suoni più o meno così: ”rottamazione auto gratis”? Ebbene, ecco che la musica cambia, eccome! Niente più problemi per il vostro veicolo da rottamare, ci pensa Sfasciacarrozze Roma.

Come funziona?

Oltre al consueto servizio di soccorso stradale per veicoli di tutte le taglie ed incidente di percorso di ogni tipologia, Roma Car 2020 è a vostra completa disposizione anche nel caso voleste rottamare definitivamente il vostro veicolo. Ma soprattutto, farlo non è mai stato così semplice e veloce. A questo punto vi chiederete qual è il costo rottamazione auto.

E se vi dicessimo che è possibile avere le demolizioni auto gratis? Proprio così. Rivolgendosi a Roma Car 2020, il servizio di rottamazione è completamente gratuito. In caso abbiate la necessità di rottamare il vostro veicolo, non sarete voi a dover andare allo sfascio Roma, saranno infatti gli operatori che lo porteranno direttamente presso il centro autodemolizioni Roma, autorizzato dalla regione Lazio dove sarà rottamato gratuitamente.

Perché conviene rottamare?

Con il carro attrezzi gli operatori di Roma Car 2020 ritireranno direttamente il vostro mezzo da rottamare e non dovrete preoccuparvi di nulla. In più, provvederanno alla produzione del certificato di rottamazione e a tutte le pratiche ACI e PRA per la cancellazione del veicolo dal registro delle auto in circolazione. Il tutto completamente Gratis, tranne il costo del Carro Attrezzi che equivale ad €. 50,00 per le automobili. Per i ciclomotori e le moto, il costo totale (pratiche + carro attrezzi) è di €. 90,00. Cosa aspettate dunque? Rottamare conviene!