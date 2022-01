Sfreccia a 149/h sulla Pontina: maxi multa all’automobilista ‘spericolato’

Latina. Superare di gran lunga il limite di velocità non vuole dire banalmente beccarsi una multa e dover pagare una sanzione. Correre come un pilota amatoriale senza freni né inibizioni significa mettere a repentaglio la vita di chi, in quel momento, ci passa vicino. Non casualmente, l’eccesso di velocità continua a rappresentare, una delle principali cause della incidentalità sulle strade italiane ed europee. Soprattutto quando si tratta di strade fortemente trafficate, in orari di punta.

Il problema della velocità sulle strade trafficate

Pe questo la Polizia Stradale di Latina da tempo sta attuando una campagna di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva. Di conseguenza si stanno, dunque, ponendo in essere sia azioni di prevenzione, tramite la presenza delle pattuglie su strada e la loro costante e continua attività lungo le arterie della provincia. Sia, parallelamente, manovre di repressione, proprio quando ci sono utenti che mettono a repentaglio la propria e l’altrui incolumità, dedicando diversi servizi settimanali sul controllo della velocità.

L’arresto da parte della Polizia di Latina

Durante uno di questi servizi predisposti a riguardo, in particolare, è stato sanzionato un automobilista, che sfrecciava sulla SS148 “Pontina” alla velocità di 149 km/h. Il soggetto in questione non aveva minimamente consapevolezza dell’enorme pericolo che stava provocando in quel momento. La velocità segnata dallo strumento di rilevazione era davvero esagerata e di gran lunga superiore al limite in quelle strade. L’uomo non se la caverà con la solita sanzione da dover pagare. Infatti, oltre ad una contravvenzione di euro 546, si è visto ritirata anche la patente di guida con detrazione di 6 punti-patente. Non è il primo caso, purtroppo, quel tratto di strada continua ad essere pericolo oltre che assoggettato ogni giorno al traffico degli automobilisti in transito.