Nella vita si è costretti, almeno una volta nella vita, nel fare degli Sgomberi e traslochi perché ci si deve trasferire oppure per liberare spazio all’interno della propria casa. In entrambi i casi c’è comunque un grande lavoro manuale da fare.

Inutile dire che potete farlo da soli, se lo pensate è perché non avete mai e poi mai smontato o spostato un mobile. Questo lavoro è faticoso, molto. Per renderlo più leggero è necessario che si abbiano delle attrezzature adatte, dei veicoli di trasporto e tanta esperienza.

Chiunque abbia mai affrontato questo tipo di lavoro, sa che deve avere una ditta specializzata perché comunque si sono trovati ad affrontare realmente dei problemi che sono addirittura pericolosi. Lo smontaggio di un mobile è difficile. Il trasporto esterno è faticoso. Inoltre c’è da dire che occorre che ci siano dei veicoli, come dei furgoni per seguire la tratta da fare per arrivare a destinazione.

Ci sono dei consigli da seguire e che consentono di avere dei costi ridotti e poi dei vantaggi per la riduzione di lavoro fisico. Insomma è per questo che si deve pensare bene a quale sia la mole di lavoro da fare e come ci si deve comportare.

Una volta che poi si hanno dei tempi ridotti, per quanto riguarda questi interventi, diventa obbligatorio affidarsi ad una ditta perché i rischi sono rivolti sia ad un danno diretto alle merci oltre ad avere dei rischi e pericoli personali.

Sgombrare le camere dei bambini

Uno dei compiti più difficili è quello che riguarda la camera dei bambini. Quando essi crescono e si vuole liberare spazio, quindi si ha intenzione di disfarsi interamente del contenuto di queste stanze, potete “buttare” via tutto, ma comunque è bene pensare a quali sono i problemi che riguardano il carico di merce da spostare.

Se i bambini sono piccoli dovete “combattere” prima con loro, che non vogliono inscatolare o smontare nulla, per poi fare una selezione degli scatoloni e cercare di proteggere tutto quello che si deve spostare. A questo punto quindi è bene che procediate direttamente con una pianificazione del vostro lavoro.

Pensate al contenuto interno delle merci e al volume che è sempre uno dei problemi principali che portano poi ad avere la necessità di un sostegno da parte di una ditta.

Traslocare e avere tanta, troppa merce in casa

Dimenticatevi di fare il trasloco in autonomia quando avete la casa piena, anzi pienissima di arredi, ninnoli, accessori e via dicendo. Negli anni in cui viviamo in un appartamento o in una casa, alla fine si corre il rischio di accumulare senza rendercene conto.

Un comportamento che tutti abbiamo. Per non avere dei problemi è normale che si abbia bisogno di un sostegno di una ditta che ha sia dei veicoli che velocizzano il passaggio delle merci verso l’esterno, che tante attrezzature come carrellini, muletti e manodopera composta da facchini o uomini di fatica.

Essi sono gli unici in grado di poter svolgere il lavoro in modo da procedere a passaggi stabiliti e svuotare interamente gli ambienti.