Pensate allo sgombero di una camera. Già siete stanchi. Spostare, buttare, impacchettare, trasportare e fare avanti e indietro per chissà quanti piani di scale, non è certo un lavoro facile da fare. Mal di schiena, stress, lavoro di cui occuparsi e gestione delle merci domestiche.

Tutto quello che riguarda i traslochi o gli sgomberi sono sempre faticosi ed è per questo che ci sono delle ditte che hanno deciso di specializzarsi in questo settore. Non a caso ci sono tantissimi liberi professionisti e ditte specializzate.

Le città e le regioni che sono molto popolate hanno poi continui spostamenti delle persone perché ci si muove per cambiare lavoro o per avvicinarsi a delle zone di studio. Gli Sgomberi in tutta la Lombardia possono diventare complessi per la distanza territoriale, ma perfino per i tanti permessi o controlli che sono continuamente eseguiti su strada.

Essendo una regione con confine estero, ma anche per la presenza dei uno degli aeroporti più grandi d’Italia è normale che ci sono molti controlli. Quando mancano poi documenti di trasporto o di identificazione delle merci, ecco che si rischia il blocco o sequestro del carico.

I privati sono poi coloro che hanno più problemi se decidono di fare degli sgomberi da soli. La differenziazione delle immondizie deve poi essere ben selezionata in modo da trasportarle nelle isole ecologiche.

Il consiglio è quello di affidarsi ad una ditta e chiunque abbia provato a fare uno sgombero da solo, sa quali sono i rischi che si corrono.

Come sgomberare solai, soffitte e appartamenti ai piani alti

I solai, le soffitte e gli appartamenti che sono ai piani alti, ma già quando si inizia a parlare del primo piano, non possono essere liberati e sgombrati senza che ci siano dei veicoli adatti. Il trasporto deve essere esterno agli immobili, quindi si devono avere delle autoscale e delle piattaforme aeree.

Questi sono veicoli che diventano complessi da gestire, specialmente se non si è specializzati nel settore ed è importante che si faccia attenzione poi alla tipologia di dimensioni e meccanismi. Infatti, grazie ai nuovi modelli, si ha un movimento molto più controllato e sicuro.

La base riesce a garantire una certa sicurezza per quanto il deposito delle merci domestiche e le pompe idrauliche usate per il movimento, sono in grado di garantire una discesa morbida e sicura, evitando scossoni.

Per le camere in alto esse rimangono quelle maggiormente difficili da gestire e di conseguenza è necessario valutare i pro di usare dei professionisti invece di addossarsi il lavoro di trasporto merci in modo indipendenti.

Sgomberare la cantina, garage e box

Parlando di soffitte non possiamo poi dimenticarsi della sua parte opposta, cioè delle cantine, garage e box che sono poi quelli che sono più facili da sgomberare, ma che hanno sempre una grande quantità di merci interne. Come mai? Perché sono ambienti che usandoli poco, a livello abitativo, si usano come dei depositi a tutti gli effetti.

A questo punto è normale trovare una grande quantità di merci da buttare o di immondizie ed è per questo che, anche in questi casi, è preferibile che ci siano comunque dei professionisti che facciano il lavoro di svuotamento.