Traslochi e sgomberi sono servizi similari, ma che differiscono nelle merci che si ha intenzione di usare e avere in un’altra casa e quelle da buttare.

Il termine sgombero infatti indica l’operazione di svuotamento e pulizia totale delle case o ambienti interessati. Utilissimo quando si cambia una casa che si ha in affitto e che deve essere lasciata totalmente libera.

Siccome spesso però gli utenti pensano che fare il trasloco sia fare lo sgombero, le stesse ditte specializzate hanno deciso di offrire entrambi i servizi di Sgombero e trasloco.

Il cliente potrà poi richiedere determinati interventi in base alle sue necessità. Meglio quindi che ci sia sempre una consulenza o una dichiarazione di quel che gli è più utile.

Durante uno sgombero è possibile fare il trasloco?

Il trasloco è un momento in cui è necessario fare una serie di scelte, tra quello che si vuole tenere e quello che si vuole gettare. Tuttavia capita spesso che durante il trasloco ci si ritrovi ad avere una quantità impressionante di merci, alcune delle quali ci siamo poi dimenticati.

Gli appartamenti, le case molto grandi e perfino le attività commerciali, acquistano negli anni molti prodotti che non servono. Tutti abbiamo qualcosa che non vogliamo buttare, perché nuovo, ma che non usiamo perché non ci sono occasioni utili.

Purtroppo durante i traslochi c’è poi sempre il problema di dire: Che ci faccio di questo mobile? In realtà è molto comune che durante i traslochi si abbia poi bisogno di avere perfino degli sgomberi. Tant’è che sono sempre le ditte interessate a proporre un supporto al proprio cliente.

Infatti, anche se non si è preventivato, si potrebbe avere un trasloco e la ditta si potrà occupare, in un secondo tempo, come ultimo carico o perfino il giorno dopo, di fare uno sgombero di quel che non serve.

Per fare degli sgomberi è necessario che ci siano dei professionisti che si occupino dello smaltimento delle immondizie in modo corretto e a norma di legge.

Ovviamente si tratta di un servizio che ha un costo aggiunto, ma alcuni professionisti lo possono fare perfino gratuitamente se hanno delle merci in buono stato e che possono rivendere oppure per altri intenti.

Butta quello che non ti serve prima di un trasloco

Per evitare che le spese di sgombero siano alte, unite poi ad un trasloco che è necessario, si consiglia agli utenti di ridurre le immondizie. Praticamente si deve buttare tutto quello che non si usa o che si sa che è destinato alla discarica.

Le immondizie in casa sono tantissime e spesso esse vengono abbandonate in qualche parte di casa perché poi si aspetta che esse si accumulino per fare un’unica visita all’isola ecologica. Cosa che poi non avviene mai. Tuttavia se poi si deve effettuare un trasloco è bene che ci sia una riduzione dei volumi perché comunque, se si parla di avere solo delle immondizie, esse dovranno finire comunque in discarica.

A questo punto è meglio prendersi qualche ora di tempo e decidersi nel fare questo lavoro, almeno risparmiamo.