Sigarette dal tabaccaio, da febbraio 2022 per comprarle servirà il Green Pass. E’ questa una delle novità introdotte dal Governo a partire dal prossimo febbraio. Nonostante gli appelli lanciati dalle associazioni di categoria alla fine l’esecutivo ha tirato dritto inserendo i tabaccai nella lista delle attività per le quali sarà necessario esibire il green pass.

Sigarette dal tabaccaio, da febbraio 2022 per comprarle servirà il Green Pass: tutte le informazioni

E così, dal 1 febbraio 2022, chi vorrà comprare le sigarette o entrare comunque dal tabaccaio dovrà esibire almeno un tampone negativo la cui validità temporale sia per il molecolare che per il rapido è rimasta invariata. In alternativa si dovrà essere vaccinati contro il Covid o essere guariti dalla malattia.

Il Governo infatti, con l’ultimo Dpcm firmato da Mario Draghi, ha escluso le attività da quelle esentate dal possesso del pass verde. Nei giorni scorsi le Associazioni di categoria avevano sollevato tutte le loro perplessità soprattutto sul tema dei controlli che rischiano (letteralmente) di intasare i Tabaccai.

Dpcm Green Pass: scarica qui il PDF

Dove non servirà il Green pass dal 1 febbraio 2022

Cinque gli ambiti decisi dal Governo derogati all’esibizione del Green Pass. Si tratta di settori rientranti, secondo il Governo, nella sfera delle esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass. La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, nelle seguenti attività:

Alimentari e prima necessità

Servizi sanitari

Servizi veterinari

Giustizia

Sicurezza personale

In particolare via libera senza green pass nei mercati ambulanti, edicole all’aperto, benzinai, negozi di ottica e negozi che vendono combustibili per abitazioni. E ancora: negozi che vendono prodotti per animali, uffici delle forze dell’ordine, supermercati, farmacie e para farmacie.