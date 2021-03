Simona Izzo: chi è, età, carriera, quanti figli ha, chi è il marito, Antonello Venditti, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica Live. Tra gli ospiti di oggi Simona Izzo e suo figlio Francesco, nato dalla storia d’amore con Antonello Venditti.

Simona Izzo: chi è, età, carriera

Simona Izzo, all’anagrafe Simonetta Izzo, è nata a Roma il 22 aprile 1953 sotto il segno del Toro. Figlia del doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo, ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatrice sin dalla tenera età, arrivando a vincere il Nastro d’argento nel 1990 per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Tra il 1977 e il 1980 la Izzo è stata la signorina buonasera della Rai. Ha recitato in molti film di successo, ma l’esordio nella regia avviene nel 1987: dirige, insieme alla gemella Rossella Izzo, il film televisivo Parole e baci.

Simona Izzo: figli, chi è il marito

Dal 1975 al 1978 Simona Izzo è stata coniugata con Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco, anch’egli attore e doppiatore. Successivamente, ha avuto una relazione con Maurizio Costanzo, ma nel 1995 ha sposato Ricky Tognazzi, suo attuale

Simona Izzo: curiosità

Nel tempo libero Simona Izzo ama trascorrere le giornate con la sua famiglia: questo è evidente anche sul suo profilo Instagram dove condivide scatti della sua quotidianità.

Non ha mai fatto segreto di soffrire di disturbi dell'umore e di essere bipolare.

Simona Izzo ha doppiato il “puffo odiatore” nei puffi.

Ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di andarne fiera.

Nel 2012, in coppia con il figlio Francesco, è stata concorrente della prima edizione dell’adventure game di Rai 2 Pechino Express.

Simona Izzo: Instagram

Simona Izzo ha un profilo Instagram ed è molto seguita con il suo account @simonettaizzo.