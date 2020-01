Siniša Mihajlović: chi è, età, carriera, malattia e vita privata

Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna sarà ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 18 gennaio 2020. Un’intervista da non perdere in cui si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. Il tecnico, malato di leucemia, ha subito un trapianto di midollo, ma non si arrende. Il “Sergente”, perché è così che lo chiamano, vincerà anche questa dura battaglia.

Conosciamolo meglio…

Siniša Mihajlović: chi è, età, carriera

Siniša Mihajlović è nato a Vukovar, in Croazia, il 20 febbraio del 1969. La sua è stata un’infanzia difficile a causa della guerra, un periodo duro che però l’ha fatto crescere e diventare l’uomo forte che è oggi. In un realtà del genere trova una via d’uscita, una valvola di sfogo: la passione per il pallone. Comincia così a giocare e cresce nelle giovanili del Voyvodina e poi alla Stella Russia di Belgrado. Arriva in Italia: gioca nella Roma, Sampdoria e poi nel 1998 alla Lazio. Nel 2008 termina la sua carriera da calciatore. Attualmente è il tecnico del Bologna. Soprannominato Sergente per via del suo forte temperamento: sprona con severità i suoi giocatori che devono dare sempre il meglio di se stessi.

Siniša Mihajlović: la vita privata, i figli

Dal febbraio del 1995 è legato sentimentalmente ad Arianna Rapaccioni, romana ed ex soubrette della televisione.

I due si sono sposati nel 2005. Da questa storia d’amore ha avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. In realtà, il tecnico del Bologna, già nel 1993 aveva avuto un figlio, riconosciuto dall’inizio ma incontrato solo nel 2004.

Siniša Mihajlović: la malattia, la leucemia

Siniša Mihajlović il 13 luglio del 2019 ha annunciato in una conferenza stampa di avere una forma acuta di leucemia mieloide.

Dopo 44 giorni di chemioterapia, il 25 agosto è tornato in panchina per sostenere i suoi ragazzi.