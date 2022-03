Siti WordPress: quali vantaggi con un hosting professionale?

La scelta dell’hosting rappresenta un aspetto fondamentale nella creazione di siti internet WordPress. Si tratta infatti di una decisione, che deve essere presa prima della realizzazione della grafica di un sito e che può influire in modo determinante sulle prestazioni delle varie pagine web. Scegliere un hosting professionale significa infatti poter contare su un importante insieme di servizi che possono davvero fare la differenza in termini di performance e di semplicità di gestione.

Inoltre i servizi di hosting professionali si contraddistinguono per una buona qualità prestazionale di CPU e RAM, aspetti che influiscono in modo evidente e facilmente riscontrabile sul buon funzionamento di un sito internet. I siti realizzati con WordPress offrono diversi vantaggi in termini di semplicità di confezionamento delle grafiche, grazie anche a ottimi temi “preconfezionati”, ma per funzionare in modo corretto devono essere collocati su una base solida.

E’ sicuramente utile anche prevedere se il sito debba avere un numero alto di visitatori, ovvero una buona affluenza media, in modo tale da scegliere un servizio realmente adatto alle proprie esigenze. In generale quindi occorre sempre individuare un hosting che consente di unire buone performance, affidabilità massima, anche in termini di sicurezza dei dati contenuti all’interno del sito, e possibilmente anche con un buon rapporto tra qualità e prezzo.

Vantaggi offerti da un hosting professionale

Scegliendo un hosting professionale di buona qualità è infatti possibile ottenere tutte le funzionalità e le prestazioni necessarie, ad un buon prezzo. Il servizio di hosting wordpress gestito, infatti, prevede un costo annuo tra i più bassi del settore, abbinato però a delle funzionalità professionali che permettono di realizzare i siti WordPress con la massima facilità.

Si tratta inoltre di un’alternativa che prevede incluso nel prezzo anche il dominio, un aspetto che non deve essere sottovalutato in quanto solitamente tenuto separato dalle spese annuali dell’hosting. Di conseguenza si tratta di un fattore che permette di abbassare i costi di gestione dei siti WordPress. Inoltre nella scelta del proprio hosting è sicuramente utile prendere in considerazione anche altri aspetti fondamentali, come ad esempio:

Buona capacità di memoria.

Installazione rapida di WordPress.

Certificato di sicurezza.

Account email inclusi nel prezzo.

Presenza di antispam e antivirus.

Accessibilità permanente ai dati di navigazione.

Backup inclusi.

Quando un hosting consente di gestire in modo semplice e immediato questi aspetti, la creazione del sito diventa decisamente più produttiva. La preinstallazione di WordPress contraddistingue un servizio ottimizzato appositamente per questo famoso CMS e permette di risparmiare anche molto tempo. Allo stesso modo è molto importante ormai ricercare un hosting che includa il certificato di sicurezza https + http/2 in modo da offrire il massimo grado di affidabilità e non subire penalizzazioni da parte dei motori di ricerca.

Velocità di attivazione e creazione del sito

Solitamente chi decide di utilizzare WordPress come CMS lo fa perché desidera unire alle ottime performance che questo sistema offre anche la possibilità di realizzare un sito internet in modo semplice e veloce. Il tempo necessario poi per la creazione del sito dipende ovviamente sempre dal grado di esperienza di chi ci lavora e dal numero di pagine e contenuti desiderati. Tuttavia, scegliere un buon hosting permette di partire da un vero e proprio punto di vantaggio.

I servizi professionali possiedono tutte le garanzie di sicurezza e affidabilità e di solito prevedono anche la possibilità di poter usufruire del servizio di backup automatico, ovvero di vari punti di ripristino che consentono di risolvere in qualsiasi momento eventuali imprevisti. Sotto il piano dell’efficienza è importante verificare che un hosting includa anche i certificati SSL. Dopo aver scelto un buon hosting, ovvero delle solide basi di partenza, è così possibile iniziare a creare il sito.

Infine, è sicuramente utile ricordare che dopo aver scelto il provider giusto è utile valutare anche quale tipologia di account si adatta meglio alle proprie necessità. Questo passaggio può essere svolto prendendo in esame la frequenza di pubblicazione, la tipologia, la grandezza dei vari file e il numero stimato di visitatori. Ovviamente i differenti piani possono anche essere adeguati e variati in un secondo momento, con dei semplici passaggi di estensione delle funzionalità.