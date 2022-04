Vediamo insieme tutte le slot che offrono free spin gratis! Facciamo un giretto online su siti sicuri che offrono divertimento, vincite e giri gratis, ma che soprattutto offrono slot legali e autorizzate da ADM.

Le migliori slot con free spin

Le slot ormai sono un passatempo talmente diffuso, che ne trovi davvero di tutti i colori, per tutti i gusti e per tutti i budget, anche quelli più attenti al gioco responsabile. In Italia come potrai immaginare ci sono tantissimi siti che offrono slot per tutti i gusti e tutte le etá: dalle classiche slot con i frutti a quelle più innovative dedicate a film, personaggi dei cartoon oppure a qualche videogioco di ultima generazione. Ecco le slot più popolari, naturalmente tutte queste slot offrono free spin:

Slot Gallina

Book of Ra Deluxe slot

Gonzo’s Quest slot

Starburst slot

Age of the Gods slot

Diamond Stars Classic slot

Extra Chilli slot

Sticky Fruits Classic slot

Royal Rush slot

Slot Veliero

Book od Dead slot

Divine fortune slot

Twin Spin slot

Bloodsuckers Slot

Il Vecchio West slot

Cosa sono i free spin

I free spin non sono altro che dei giri gratis che vengono offerti nelle slot. Questi giri gratis possono essere un regalo che ti viene fatto al momento dell’iscrizione per permetterti di provare da subito i giochi senza pensarci troppo e conoscere il sito in modo diretto. In altri casi possono essere un premio per i giocatori più fedeli oppure un regalo per il Natale, per la Pasqua o altre feste ricorrenti. Insomma, ogni occasione è quella giusta per ricevere dei free spin, non pensi? Ma come si sfruttano al meglio i free spin? E come facciamo a sapere se abbiamo a disposizione dei free spin? Alcuni giocatori utilizzano i free spin gratis quando il saldo del conto gioco sta per terminare: spesso se si è inserito un limite di gioco settimanale o mensile non si può ricaricare il conto subito, quindi i free spin sono un ottimo metodo per far girare la slot in modo gratuito. Sfruttare questa opportunitá non è complicato, di solito si ricevono delle notifiche o delle mail che ci avvisano di questa opportunitá, altre volte vanno giocati subito o comunque quando si rientra sul sito la volta successiva. In qualche caso però i free spin vanno attivati manualmente cliccando su un apposito pulsante, quindi fai sempre molta attenzione e controlla se hai qualche free spin che ti aspetta! Ma oltre a questo bonus, con free spin si intende anche una particolare modalità comune in moltissime slot machine: se sui rulli compaiono dei simboli speciali (chiamati scatter o wild) si possono vincere dei giri di slot senza andare a intaccare il credito residuo. Questi free spin sono uno dei momenti più emozionanti della partita, tutto quello che si vince è gratis.

Come giocare alle slot

Ma come si gioca e come si fa a vincere alle slot machine? Basta registrarsi e aprire un conto gioco su uno dei numerosi siti o app legali italiani. Troverai migliaia di slot diverse con cui divertirti comodamente da casa o fuori casa, dove e quando vuoi. In alcuni casi potrai scegliere di giocare alle slot in modalità download, scaricando e installando gratuitamente il software di gioco, oppure in modalità instant direttamente online senza dover scaricare nessun programma, semplicemente entrando sul tuo sito preferito. Grazie alle demo hai anche la possibilità di provare i giochi per capire come funziona la slot prima di giocare con soldi reali. Per giocare alle slot machine basta seguire questa semplice procedura:

Fai la tua puntata: decidi quanto giocare selezionando l’importo della puntata con i tasti + e –

Premi il tasto “gira” oppure “gioca”: con questo pulsante azioni i rulli della slot che hai scelto

Stoppa: mentre i rulli girano, in alcune slot hai la possibilitá di premere il pulsante “stop” per fermare l’animazione e per scoprire il risultato della giocata

Molte volte puoi far girare i rulli della slot usando la funzione automatica, che puoi attivare cliccando sul pulsante “Gioco Automatico”. Lo scopo delle slot machine è far uscire una combinazione di simboli simili dopo la rotazione dei rulli. Ricordati che il generatore dei numeri è casuale, così come le probabilità di vittoria.

Frre spin…e non solo!

Quanti sono i simboli delle slot machine? Oggi le slot machine ti offrono possibilità infinite di vincita! Ecco i simboli che trovi sulle principali slot:

Simboli base

Simboli wild

Simboli scatter

Simboli bonus

Simboli multiplier

Simboli stacked

Simboli sticky

I simboli base

Sono simboli standard, che sulle slot spesso sono rappresentati dalle cinque carte da gioco oppure simboli coerenti con il tema della slot.

Simboli Wild

I simboli wild sono simboli speciali che possono sostituirsi a tutti gli altri per creare combinazioni vincenti. Tra i simboli wild ricordiamo gli expanding wild, i walking wild e gli sticky wild. Come ultimi simboli ricordiamo i multiplier wild che aggiungono l’opportunità di aumentare la dimensione dei premi delle combinazioni vincenti.

Simboli Scatter

Gli scatter sono simboli molto diffusi ma più difficili da ottenere. Hanno il vantaggio di non dover apparire su una payline per avere effetto, che di solito è diverso da slot a slot, come ad esempio giri gratuiti, multiplier extra oppure vincite.

Simboli Bonus

I simboli bonus sono quasi come gli scatter e spesso sono interscambiabili, anche se nella maggior parte dei casi i simboli bonus sono legati al tema della slot. I bonus di norma sono il momento top del gioco: sono veri e propri microgiochi con opzioni ed effetti sonori particolari ed esclusivi.

I Simboli multiplier

I simboli moltiplicatori, come gli scatter, non sono molto comuni. Avrai già capito dal nome che cosa fanno: moltiplicano le tue vincite. I moltiplicatori possono anche essere simboli di base, che però hanno un’icona che indica di quanto verrà moltiplicato il premio (x2, x3, x5 e così via). Ci sono alcuni simboli moltiplicatori che fungono anche da wild, moltiplicando il premio di qualsiasi combinazione vincente che contribuiscono a formare.

Simboli Stacked

I simboli stacked sono simboli che si “allargano” sui rulli, aumentando così le probabilità di formare una linea di pagamento vincente.

Simboli Sticky

Quando escono dei simboli sticky sui rulli, rimangono “attaccati” al loro posto per un numero variabile di spin.

Ora che sai tutto sulle slot, non ti resta altro che scegliere la tua preferita e divertirti!