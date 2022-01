Smog a Roma, stop ai veicoli più inquinanti il 17 e 18 gennaio 2022 in fascia verde: chi può circolare e orari

Smog a Roma, stop ai veicoli più inquinanti il 17 e 18 gennaio 2022 in fascia verde. Stretta per contrastare l’inquinamento nella Capitale con limitazioni nelle giornate di oggi e domani. I veicoli a più alto impatto contro l’ambiente non potranno circolare in fascia verde in queste 48 ore costringendo molti romani a trovare alternative per spostarsi.

Smog a Roma, stop ai veicoli più inquinanti il 17 e 18 gennaio 2022: orari e chi può circolare [MAPPA]

La disposizioni arriva dal Campidoglio che ha disposto come visto lo stop ai veicoli più inquinanti. Il provvedimento interessa, nella Fascia Verde, tipologie di veicoli normalmente già bloccati nel più piccolo Anello Ferroviario. Oggi dunque e domani, nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 20,30 devono fermarsi:

Le auto a benzina Euro 2; Moto e motorini Euro 0 ed Euro 1; Negli stessi giorni, sempre nella Fascia Verde, ma con un orario ridotto (7,30-10,30 e 16,30-20,30) si fermano anche le auto diesel Euro 3.

Il provvedimento, si legge sul portale Roma Mobilita, “di carattere temporaneo ed emergenziale, si aggiunge infatti a quello permanente che, ancora nella Fascia Verde, dal lunedì al venerdì, blocca le auto diesel da Euro 0 a Euro 2 e quelle benzina Euro 0 ed Euro 1“. Previste anche deroghe che riguardano, tra gli altri, i mezzi a Gpl e a metano, i veicoli con contrassegno disabili.

Polveri sottili in aumento

La lotta allo smog e la qualità dell’aria di Roma sono alla base del provvedimento di stop ai veicoli più inquinanti. Come rilevato dalla rete urbana di monitoraggio della qualità dell’aria nei giorni precedenti, nella Capitale è stato riscontrato il superamento dei valori limite giornalieri di concentrazione per le polveri Pm10. Arpa, che monitora quotidianamente la situazione, ha reso noto che nelle prossime ore la situazione resterà invariata. Per questo motivo il Comune ha deciso di intervenire con il provvedimento a tutela della salute pubblica.

Veicoli più inquinanti fermi in fascia verde, limiti anche per i riscaldamenti

Disposizioni sono state prese anche per i riscaldamenti delle abitazioni. “Sull’intero territorio comunale” – precisa Roma Capitale – “gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti indicati”.