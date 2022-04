Le strade sono piene, anzi pienissime di veicoli. Auto, moto, scooter, furgoni, camion e quant’altro. Una quantità abnorme di cittadini che si spostano facilmente e spesso per obbligo. Andare al lavoro, scuola, spostarsi per svago o per altre necessità, ha reso le strade inondate di veicoli.

Se da un lato questo mostra e dimostra che questo è un settore ormai fondamentale, dall’altro lato si devono valutare quali sono gli svantaggi. Incidenti, guasti, improvvise auto in panne, sono problematiche sulle strade perché esse rappresentano sempre degli ostacoli per altri guidatori.

Infatti è proprio per questo che è stato creato il Soccorso stradale che si suddivide in tanti servizi.

La normativa che dirige il traffico ha dovuto prendere dei seri provvedimenti per i cittadini “incivili”, cioè coloro che tendono a trainare l’auto con una fune, mettendo a rischio la vita di altri guidatori che sopraggiungono. Tra l’altro ci sono comportamenti che spesso diventano assolutamente folli oltre che pericolosi.

Un utente che ha un qualsiasi veicolo in panne deve rispettare la richiesta di affidarsi a dei professionisti e quindi poi procedere ad un ritiro del veicolo in modo corretti, con il sostegno di un carroattrezzi.

Guasto al veicolo, cosa fare

Un veicolo guasto è una cosa preoccupante, specialmente se ci troviamo alla guida e da un momento all’altro sale del fumo dal motore e si inchioda l’auto improvvisamente. per non avere mai dei guasti è necessario rispettare i tagliandi e fare sempre una buona manutenzione, cosa che ha un costo e che non tutti fanno.

Tra l’altro ci sono dei veicoli, auto, moto e scooter che sono talmente vecchi che è normale che si corra il rischio di subire qualche danno. Cosa fare quando c’è un guasto? Cercare di accostarsi maggiormente al ciglio della strada è già una buona cosa perché almeno non andrete a creare dei problemi ad altri utenti che sopraggiungono. Solo che l’auto non potrà poi rimanere per lungo tempo “abbandonata” perché essa rappresenta un problema di viabilità.

Pensate a cosa accadrebbe se ci fosse un’ambulanza che deve correre in emergenza e si ritrova questo veicolo sulla sua corsia? Sarebbe un disastro, tanto grave che si rischiano sia denunce civili che penali.

Chiamare un carroattrezzi è la cosa da fare in qualsiasi circostanza perché avrete una ditta che si occupi di tale situazione in breve tempo e soprattutto rispettando la legge attuale.

Incidente: chiama una ditta di soccorsi stradali

Subire un incidente è un’esperienza traumatizzante e c’è da dire che quando si danneggia il veicolo e rimane bloccato in strada, le autorità sopraggiunte possono solo togliere l’ingombro e questo vuol dire che lo spostano lateralmente sulla strada.

Il proprietario o un delegato, deve poi interessarsi nel fare il ritiro del veicolo secondo la normativa attualmente in vigore. Dunque è fondamentale che si sappia come comportarsi. In caso di dubbi potete chiamare una ditta di soccorsi stradali e chiedere informazioni, oltre poi a quali sono i costi perché non si ha certo un lavoro gratuito. La spesa media si aggira sulle 80 euro, ma è possibile pagare di meno oppure di più. Dipende dalla tratta stradale da percorrere e dalla condizione del veicolo.