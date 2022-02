Software per hotel: come semplificare l’attività alberghiera

Qualsiasi tipo di albergo, da quello più piccolo a quello più grande, dall’hotel di città al chalet di montagna, ha bisogno di un software per hotel che aiuti a gestire in maniera efficiente la propria attività, semplificando il lavoro. Migliora, infatti, l’organizzazione della struttura e la qualità del servizio offerto.

Cos’è e come funziona un software per hotel

Un software per hotel, chiamato anche PMS (Property Management System) è un programma di gestione che facilita l’organizzazione di una struttura alberghiera. Viene utilizzato per svolgere principalmente le attività di back e di front office e di prenotazione delle stanze, ma anche per attività inerenti la contabilità e l’amministrazione, come la gestione delle tariffe, la fatturazione e la gestione degli adempimenti fiscali. Un software per hotel, inoltre, ha la funzione di raccogliere, elaborare e archiviare dati statistici che aiutano a migliore la struttura ricettiva, come tassi di occupazione, tariffa media giornaliera e ricavo medio per camera.

Come molti programmi, un gestionale per hotel, se viene integrato con altri software, aiuta a migliorare economicamente una struttura alberghiera senza mai dimenticare la soddisfazione degli ospiti. Tra i programmi da integrare possiamo citare il Booking Engine, il Channel Manager e il check-in online. Booking Engine, inserito nel sito internet della struttura, è un motore di prenotazione online. Permette di prenotare dopo aver visualizzato le tariffe e la disponibilità delle camere, riducendo in questo modo il lavoro del personale addetto alle prenotazioni e i costi delle commissioni di eventuali siti di booking in cui la struttura si affida. Channel Manager gestisce la disponibilità delle camere, sincronizzando tutte le agenzie di booking di cui usufruisce l’hotel ed evitando così il rischio di incorrere nell’overbooking. Aiuta, inoltre, ad aumentare la visibilità della struttura. Check-in online riduce e semplifica il lavoro delle operazioni che si svolgono alla reception, diminuendo così le attese degli ospiti al bancone della struttura.

Scidoo: il gestionale per hotel semplice, completo e intuitivo

Scidoo è un software per hotel che consente di gestire tutte le attività dei singoli reparti di una struttura ricettiva, in maniera veloce e intuitiva. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la semplicità delle sue funzioni, già presente nella dashboard attraverso la quale è possibile tenere sotto controllo ogni singola attività. Il software per hotel Scidoo, inoltre, permette:

la gestione del personale ;

; il controllo efficiente di ogni prenotazione (inserimenti, modifiche e cancellazioni);

(inserimenti, modifiche e cancellazioni); la creazione di codici sconto personalizzati in grado di promuovere al meglio la propria struttura;

personalizzati in grado di promuovere al meglio la propria struttura; l’invio di più preventivi così che il cliente possa scegliere quello più adatto alle proprie esigenze;

così che il cliente possa scegliere quello più adatto alle proprie esigenze; la gestione della contabilità (fatture, caparre, pagamenti).

Come ogni valido software per hotel, anche Scidoo ha alcune funzionalità integrative che lo rendono un gestionale efficiente e funzionale in ogni suo aspetto. Tra queste troviamo Booking Engine, attraverso la quale i clienti scelgono la migliore tariffa tra quelle offerte. Scidoo permette anche di personalizzare questa funzionalità con sfondi e colori in grado di renderla più intuitiva. Altra funzionalità integrativa è Channel Manager la quale permette di aggiornare in tempo reale ogni prenotazione, modifica o cancellazione così da evitare l’inconveniente dell’overbooking. È possibile, inoltre, aggiornare disponibilità e prezzi direttamente da Scidoo in maniera affidabile e sicura. Collegandosi al sito dedicato al software per hotel (https://www.scidoo.com/) si potranno avere tutte le informazioni relative al gestionale Scidoo, con la possibilità di poterlo provare gratuitamente per 30 giorni.

Considerazioni finali

Scegliere un software per hotel oggi non è più una facoltà ma una scelta obbligatoria per rendere efficiente la propria attività in tutti i suoi aspetti, evitando errori e liberando da un inutile stress tutto lo staff. I vantaggi di un software per hotel, come quelli offerti dal gestionale Scidoo, sono numerosi:

Risparmio di tempo : i software per hotel automatizzano tutte le operazioni manuali e ripetitive tipiche di un albergo, facendo quindi risparmiare tempo e migliorando i servizi resi;

: i software per hotel automatizzano tutte le operazioni manuali e ripetitive tipiche di un albergo, facendo quindi risparmiare tempo e migliorando i servizi resi; Aumento della soddisfazione dei clienti : con più tempo a disposizione, l’intero staff potrà concentrarsi maggiormente sulle esigenze di ogni ospite, riservando trattamenti professionali ed attenti;

: con più tempo a disposizione, l’intero staff potrà concentrarsi maggiormente sulle esigenze di ogni ospite, riservando trattamenti professionali ed attenti; Crescita del business: il direttore o il proprietario dei un hotel, non dovendosi più occupare di processi manuali e ripetitivi, potrà concentrarsi su attività volte ad aumentare la visibilità della propria struttura, con l’obiettivo di aumentare le prenotazioni ed i propri guadagni.