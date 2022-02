Somministrava finti vaccini per il rilascio del Green pass: ‘beccato’ medico truffatore

Somministrava finti vaccini e certificazioni verdi non in regola. Queste le accuse che hanno spinto la Guardia di Finanza di Velletri ad arrestare un medico. L’uomo, 60enne di Velletri con precedenti per truffa ai danni delle assicurazioni, aveva lo studio nel centro storico ed è stato arrestato lo scorso venerdì a seguito delle numerose segnalazioni pervenute.

Leggi anche: Velletri, ristorante ”assicura” la consumazione senza Green Pass: chiuso e sanzionato per oltre 8.000 euro

Somministra finti vaccini per il rilascio del green pass

L’attività del medico andava avanti da diverso tempo e le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno infatti portato a galla la truffa. Il 60enne è stato arrestato lo scorso venerdi dalla Fiamme Gialle di Velletri e di Latina, tuttora al lavoro per risalire ad eventuali collaboratori del professionista nonchè per chiarire il giro d’affari che ruotava intorno alle faccenda. Stando alle prime informazioni, i pazienti arrivavano non solo da Velletri ma anche dai Castelli e da Latina e provincia.