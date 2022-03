Sonny Sleep: natura e scienza contro l’insonnia

L’insonnia è un problema che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Trascurarla è molto pericoloso in quanto, a lungo andare, la situazione può avere impatto anche su altri aspetti della salute. Giusto per fare un esempio ricordiamo i problemi di cuore, ma anche la tendenza, purtroppo molto diffusa, ad avere a che fare con episodi di burnout sul lavoro.

Come risolvere il problema? Nelle prossime righe, scopriamo alcuni consigli utili al proposito, dritte semplici che possono essere messe in pratica subito.

Sonno sano: le regole di stile di vita

Lo stile di vita è un alleato prezioso della salute del sonno. Quando lo si chiama in causa, è possibile citare innanzitutto la dieta. Entrando nel dettaglio di questo aspetto, facciamo presente l’importanza di dare spazio alle fibre e di tenere sotto controllo l’apporto di zuccheri aggiunti. Sì, hai capito benissimo: si tratta di alcune delle basi della dieta mediterranea, il regime alimentare più famoso del mondo, prezioso anche quando si tratta di migliorare il sonno.

Entrando nel vivo dei danni che può fare un’alimentazione poco controllata facciamo presente che, dati scientifici alla mano, esagerare con l’apporto di zuccheri può portare ad avere a che fare, nel corso delle ore notturne, con un eccessivo numero di risvegli (e con l’ovvia difficoltà nel riprendere sonno quando ci si corica).

Come accennato nelle righe precedenti, l’insonnia può avere effetti deleteri sulla salute. Sono diversi gli studi che hanno portato alla luce la presenza, nei soggetti che dormono poco, di livelli sierici alti di grelina. Questo cosa implica? Un rischio maggiore di esagerare a tavola e, di riflesso, di prendere peso.

Per intervenire è quindi opportuno fare attenzione a quello che si mangia, ma anche usare in maniera intelligente i device tecnologici. Andare a dormire senza il telefono sul comodino – sì, è il caso di rispolverare quel cimelio 1.0 che è la sveglia – è una regola tanto semplice quanto utile per un sonno sereno.

Il ruolo dell’integrazione

L’integrazione, come forse già sai, ha un ruolo cruciale nell’igiene del sonno al giorno d’oggi. Da iniziare sotto stretto controllo medico, questo percorso vede in primo piano prodotti di altissima qualità. Una delle innovazioni del momento è l’integratore Sonny Sleep. Questo supplemento naturale combina l’efficacia di diversi ingredienti. Il più famoso è la melatonina. L’ormone in questione, che ha un legame fortissimo con ilciclo sonno – veglia, vede spesso la sua sintesi da parte del corpo umano fortemente compromessa. Il motivo è legato al fatto che, anche a causa della già citata tecnologia, diventata da tempo parte integrante delle nostre vite, facciamo fatica a trovarci in situazioni in cui, la sera, la luce non è troppo alta. Questo, come sicuramente sai, influisce negativamente sulla sintesi della melatonina.

Da non dimenticare nell’ambito degli ingredienti dell’integratore sono anche la camomilla e la valeriana, note per la loro efficacia calmante, e la vitamina B6. La carenza di questo nutriente, che possiamo trovare negli spinaci, nei legumi e nella frutta fatta eccezione per gli agrumi, può aumentare il rischio di avere a che fare con l’insonnia.

Sonny Sleep è solo uno dei tanti supplementi naturali che sono stati proposti in commercio con lo scopo di aiutare nella lotta contro l’insonnia. Tra gli altri è possibile considerare anche gli integratori a base di magnesio, un minerale da diverso tempo al centro dell’attenzione scientifica e noto per la sua capacità di favorire un generale e piacevole rilassamento.

Attenzione: come già accennato, prima dell’apertura all’integrazione, deve esserci il focus sullo stile di vita. “Lavorare” da questo punto di vista significa, per esempio, chiamare in causa l’agopuntura. Grazie a questa disciplina antichissima, è possibile stimolare punti specifici utili a ottimizzare la sintesi di neurotrasmettitori fondamentali per la qualità del sonno.