I veicoli che usano gli pneumatici, prima o poi si ritrovano a doverli cambiare perché essi si consumano in base a chilometraggi, peso e perfino a causa delle strade che devono usare.

La composizione delle “ruote” o “gomme” sono da rapportarsi a diverse caratteristiche che le rendono compatte, molto resistenti e in grado di sostenere il peso dei veicoli che possono essere di medie o grandi dimensioni. Tuttavia è vero che esse tendono a consumarsi.

Lo pneumatico è composto da una serie di forme sulla sua superfice che aiutano ad aumentare la velocità. Non solo le scanalature che si vedono sono mirate poi a far scivolare o scorrere l’acqua che si trova sull’asfalto, dopo una pioggia ad esempio, per evirare che esse slittino. Infatti è normale che nella scelta per fare la Sostituzione pneumatici ci siano delle descrizioni delle caratteristiche e delle loro funzionalità.

Per questo poi esistono le gomme da neve, da terra, da asfalto oppure da sterrato. Gli studi che sono condotti direttamente su questo “componente” dell’auto riescono a garantire poi una maggiore stabilità in movimento.

Naturalmente è ovvio che quando esse si assottigliano vadano a perde le scanalature. Si devono quindi cambiare per non rischiare di perdere il controllo alla guida.

Quanto durano gli pneumatici

Ci sono dei modi per capire quando è giunto il momento di cambiare le ruote dell’auto o di altri veicoli che si usano quotidianamente. Osservandole è possibile vedere quale sia l’usura sulla superfice anteriore. La presenza delle scanalature è molto importante. Se esse sono sottili oppure arrivano a cancellarsi, dovete assolutamente cambiarle.

Sicuramente non offrono una buona tenuta su strada e nemmeno quando si parla poi di frenare. Durante una giornata di pioggia poi si rischia di essere vittima del famoso “acquaplaning” che fa perdere il controllo del veicolo.

Inoltre ci si deve ricordare quale sia la forza motrice del veicolo, se anteriore o posteriore. Dove c’è la forza motrice gli pneumatici saranno sempre più usurati. Tra l’altro non è detto che si debbano sostituire tutte le ruote, magari solo quelle che sono appartenenti alla zona della forza motrice in questione.

Per sapere quanto durano gli pneumatici dovete controllare il libretto d’uso del veicolo. Qui ci sono dei consigli per il cambio delle ruote quando si raggiungono determinati chilometraggi. Basta quindi un pochino d’attenzione perché ogni veicolo ha la sua durata di pneumatici.

Come capire se le gomme sono da cambiare?

I metodi che abbiamo elencato sono ottimi per capire se le ruote sono da cambiare. Vero è che dovete affidarvi anche alla prestazione del veicolo.

Se ad esempio frenate è l’auto, in questo caso prendiamo in esempio un’auto, slitta, allora qualcosa non va nelle ruote. Perfino fare una curva a velocità moderata dove si nota che il volante non è proprio ricettivo immediatamente, allora è il momento di cambiare tutto.

In alternativa potete farvi consigliare da parte di un professionista che potrà dire quanto ancora possono “vivere” le vostre gomme o se è bene cambiarle. Il treno di gomme potrebbe interessare tutte e 4 le ruote o solo 2.