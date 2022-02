Spaccio casalingo: 67enne vendeva droga ai giovani del quartiere

Castelnuovo di Porto. Un traffico continuo di persone nelle vicinanze della sua abitazione. Soprattutto giovani. Un andirivieni senza sosta che ha gettato un’ombra amara di sospetti nei confronti del soggetto. Così i militari dell’Arma hanno iniziato a tenere sotto controllo la sua abitazione. Durante un appostamento, poi, hanno notato gli ennesimi due giovani del posto uscire dall’appartamento. A quel punto hanno deciso di agire.

Leggi anche: Roma, nascondeva 2,6kg di droga e 1470€ in contanti: arrestato pusher 17enne

Spaccio dentro casa a Castelnuovo di Porto

E’ accaduto nella tarda serata del 4 febbraio scorso, quando i Carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 67enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo essere entrati in casa è scattata la perquisizione: circa 38 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in 7 involucri e 11 buste di plastica sotto vuoto contenenti hashish, del peso complessivo di quasi 40 grammi, oltre a circa 475 euro in contanti e al materiale di confezionamento necessario per la realizzazione delle dosi. Per l’uomo è scattato immediatamente l’arresto.